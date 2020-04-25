Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Çevre mühendisleri kurulacak Sıfır Atık Daire Başkanlıklarını destekliyor

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN BELEDİYELERE ‘SIFIR ATIK DAİRE BAŞKANLIĞI’ KURULMASI TALİMATINI DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI. TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ BAŞKANI SEVİM YÜRÜTEN

Çevre mühendisleri kurulacak Sıfır Atık Daire Başkanlıklarını destekliyor

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN BELEDİYELERE ‘SIFIR ATIK DAİRE BAŞKANLIĞI’ KURULMASI TALİMATINI DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI. TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ BAŞKANI SEVİM YÜRÜTEN

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:50
4 Okunma
Çevre mühendisleri kurulacak Sıfır Atık Daire Başkanlıklarını destekliyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere ‘Sıfır Atık Daire Başkanlığı’ kurulması talimatını desteklediklerini açıkladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevim Yürüten, “Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği; kontrol altına alınmadığı durumlarda gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden en önemli problemlerden biridir. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında mevcut durum tespitinin sağlanması, verilerinin ortaya konulması ile iklim değişikliği mücadele planlarının tüm paydaşlar ile birlikte oluşturulması ve de önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi zaruridir” dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede doğru uygulanacak atık yönetimi projeleri de ülke olarak hedefe ulaşmamızda temel basamaklardan biri olduğunu vurgulayan Yürüten, “Bu kapsam da 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın18 Nisan 2020 tarihli açıklamasında; ‘Sıfır Atık Projemiz, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için başlattığımız, sınırları aşan uluslar üstü bir projedir. Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte bir kez daha gördük ki çevre kirliliği insanlığın ortak problemidir. Bu nedenle yapacağımız her proje çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olmak zorundadır. Bakanlık olarak bu anlayıştan yola çıkarak, çevre ve şehircilik çalışmalarımızı, sıfır atık çatısı altında hayata geçiriyoruz. Belediyelerimizin sıfır atık sistemini kurmak için ihtiyaç duydukları her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz’ şeklinde belirtilmiş olup, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te yaptıkları değişiklikle yerel yönetimlere Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatının verildiği belirtilmiştir. Bu yaklaşım ile yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin adımlar atmasının sağlanması hedeflenmiştir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak bu konuda gösterilen yaklaşım ve mevcutta ihtiyaç olan birimlerin kurulması kararını destekliyoruz. Bununla birlikte iklim değişikliği, atık yönetimi gibi temel konuların çevre mühendisliğinin uzmanlık ve yetkinlik alanları olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

“Hedeflenen amaca doğru yoldan ulaşmak ve tüm çalışmaları sürdürülebilir kılmak ancak uzmanlar ışığında yönetilen süreçler ile gerçekleşir” diyerek sözlerini sürdüren Yürüten, “Bu doğrultuda TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, kurulacak olan daire başkanlıkları ve şubelerde idari kadro ve teknik personel pozisyonlarında yetkin çevre mühendislerinin istihdam edilmesi konusunu hassasiyetle vurguluyoruz. Yapılacak olan tüm çalışmaların odamızca takip edileceğini, gerekli her türlü katkının sunulması konusunda tüm desteğin gösterileceğini de kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi
Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi
Bursa’da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü
Bursa’da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü
İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor
İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim