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Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA 14.09.2021, 14:17
Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokakta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Çatı onarımı yapan Veli Arslan (37), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan işçi, olaydan 3 saat sonra hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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