Çanakkale Zaferinin ruhu Mudanya’da yaşatıldı

Mudanya Müftülüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu Mudanyalılara yaşattı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezinde salonuna dolduranlara seslenen Tarihçi Yazar Mustafa Turan, ’Çanakkale Zaferi, Çanakkale Ruhu’ başlıklı konferansıyla herkesi duygulandırdı. Çanakkale savaşı sırasında yaşanan olayların gerçek boyutunun maneviyat ve Çanakkale ruhuyla kazanıldığını ifade eden Turan, "Meselenin izahında madde yönüne olduğu kadar, manevi ve ruh yönüne de işaret etmekte yarar vardır. Bir örnek verecek olursak, karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperlerin hiç biri kurtulmamacasına kâmilen düşüyor. İkincidekiler onların üzerine gidiyor. Fakat ne kadar şâyân-ı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadetle yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şâyân-ı hayret ve tebrik edilecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, işte bize Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” dedi.

Savaşa iştirak eden yerli ve yabancı askerlerin o gizemli hatıralarının okunması gerektiğini belirten Turan, "Eğer bazı rehberlerin bu anlattıklarına hurafe deniyorsa, bunu şiddetle reddederim. Elbette askerî ve maddî açıdan büyük bir mücadele verilmiştir. Bu keyfiyeti inkâr eden yok. Zaten 253 bin şehit verilmesi olayın, bu yönünü ispatlıyor. Biz, bu maddî güce manevî olaylar da katkı sağlamıştır diyoruz. Biz değil, tarihçilerin büyük çoğunluğunun üzerinde ittifak ettikleri de budur. Çanakkale’yi sadece maddeyle izah ederek, yüksek ruh ve manevî tarafını görmezden gelmek, en azından bu milletin millî ve dinî değerlerini hiçe saymak anlamına gelir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Program sonunda Okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve Kuran-ı Kerim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.