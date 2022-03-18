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Çanakkale Zaferi 107. yılında BUÜ’de anıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla ’Farklı Pencerelerden Çanakkale Savaşları’ konulu bir panel düzenledi.

BURSA 18.03.2022, 16:39
Çanakkale Zaferi 107. yılında BUÜ’de anıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla ’Farklı Pencerelerden Çanakkale Savaşları’ konulu bir panel düzenledi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademisyen ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin kahramanlık destanlarından birisi olduğunu vurguladı. Böylesi günlerin vatan sevgisi ve ülkeye sahip çıkma azmini körüklediğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Emperyalist güçlere karşı vatanı müdafaa edebilmek, bekamızı devam ettirebilmek ve barış içinde yaşamak için harplere hazır olmak durumundayız. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan sorunlar hepimizin malumudur. İnsan varsa çatışma da var. İşin doğasında bu var. Ancak insanlar tarihten taşıdıklarını, değerlerini yaşatabilseler ve hırslarına gem vurabilseler, o takdirde bu dünya hepimize yetecek. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Türklerin tarih boyunca sulh içerisinde yaşamaya özen gösterdiğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Devletimize ve milletimize saldırı olmadıkça, atalarımız asla bir saldırı içerisinde olmamıştır. Ancak sömürgeci devletler maalesef bizi rahat bırakmadı. Biz her zaman iradesine sahip olan taraf olduk. Saldırı olduğu zaman da düşmanı püskürtmesini bildik. Çanakkale Zaferi de bu püskürtmenin en güzel örneklerinden birisidir. Bugün Fen-Edebiyat Fakültemiz önlüğünde çok güzel bir panele ev sahipliği yapıyoruz. Kıymetli akademisyenlerimiz Çanakkale Zaferi’ne farklı pencerelerden bakacaklar. Panelimizin hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de törende yaptığı konuşmada Türk milletinin ve askerlerinin Çanakkale’de tüm dünyaya çok özel bir mesaj verdiğini söyledi. Anadolu topraklarının Türk milleti için önemli olduğunu kaydeden Dekan Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Biz bu topraklarda barış içerisinde yaşıyoruz. Ancak barış için savaşa hazır olmak gerektiğini biliyoruz. Bunu asla unutmayacağız. Atalarımız, vatan denilen her yerde şehit vermiştir. Ukrayna savaşının yaşandığı bugünlerde vatanın ne kadar önemli olduğunu ve insanlarımızın vatan sevgisi ile asla sınanamayacağını biliyoruz. Savaşı kimse istemez. Ancak bir savaş çıktığında aynen atalarımızın yaptığı gibi memleketimizi terk etmeden mücadele edeceğimize eminim. Bu bizim en büyük değerlerimizden birisidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet’in Türküsü isimli mini bir konser gerçekleştirildi. Konserin ardından Farklı Pencerelerden Çanakkale Savaşları paneline geçildi. Sunuculuğunu Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Doç. Dr. Hacer Karabağ konuşmacı olarak yer aldı.

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