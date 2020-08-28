Can Köseleci’nin adı bu salonda yaşayacak
BURSA OSMANGAZİ’DEKİ ŞEHİT MURAT ATSEN İLKOKULU ÇOK AMAÇLI SALONUNA KAVUŞTU. BURSA KUZEY YILDIZI ROTARY KULÜBÜ, TARAFINDAN BİR SÜRE ÖNCE VEFAT EDEN KURUCU ÜYELERİ CAN KÖSELECİ ANISINA YAPTIRILAN 75 KİŞİLİK SALON DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.
Bursa Osmangazi’deki Şehit Murat Atsen İlkokulu çok amaçlı salonuna kavuştu. Bursa Kuzey Yıldızı Kulübü, tarafından bir süre önce vefat eden kurucu üyeleri Can Köseleci anısına yaptırılan 75 kişilik salon düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Giderleri Kuzey Yıldızı Kulübü üyeleri ve sponsorlar tarafından karşılanan ve yaklaşık 20 bin liraya mal olan salonun açılışında konuşan kulübün dönem başkanı Melih Özırmak, okula katkı yapmaya devam edecekleri müjdesini verdi. Kurucu üyeleri Can Köseleci’nin Rotari’nin temel felsefesi olan kendinden önce hizmet ilkesini benimsemiş örnek bir insan olduğunu vurgulayan Melih Özırmak, “Can Köseleci hayatı boyunca örnek işler yaptı. Bize göre çok erken kaybettiğimiz kurucu üyemiz sevgili Can Köseleci’nin anısını yaşatmak için bu çok amaçlı salonu hazırladık ve bugün öğrencilerin hizmetine sunuyoruz” dedi.
Salonun açılışına katılan Can Köseleci’nin ağabeyi Reşit Köseleci de kardeşinin yaşadığı süre içinde eğitime önemli katkılar sunduğunu söyledi. Katkı koyanlara teşekkür eden Reşit Köseleci, “Bu anlamlı törende bulunmak bende karmaşık duygulara yol açtı. Sevgili kardeşim Can, topluma hizmet etmeyi öncelikli iş kabul ederdi. Biz sevgili kardeşim Can’ı hiç unutmuyor, her gün anıyoruz. Can’ın isminin Bursa’da bir eğitim kurumunda yaşayacak olması bizler için bir onur ve gurur kaynağı olacaktır. Bu çok amaçlı salonun tefrişi için katkı koyan, emek veren herkese gönül dolusu teşekkür ederim” diye konuştu.
Törende konuşan Okul Müdürü Harun Kızık da, iş insanlarının okullarına kazandırdıkları çok amaçlı salon için teşekkür etti. Müdür Kızık, törenin sonunda Melih Özırmak’a plaket verdi.
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