Can dostlarına "Yıldırım" şefkati

Yıldırım’da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Değirmen Gençlik İyilik Ekibi şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Değirmen Gençlik Hareketi, can dostların soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için ilçedeki kedi evleri, otomatik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif kesimlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor. Havaların soğumasının ve yağışların artmasının, insanların olduğu kadar hayvanların yaşam şartlarını da zorlaştırdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kış mevsiminin gelmesiyle ve havaların gittikçe soğumasıyla birlikte sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanı sıra temel yaşam maddesi olan suya ulaşmak da sokak hayvanları için bir o kadar zorlaşıyor. Onların bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Bizler de inancımızdan, medeniyetimizden ve kültürümüzün öğretilerinden aldığımız bu sorumlulukla can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte yapacağımız ufak fedakârlıklarla, can dostlarımızın bu süreçte yanlarında olalım” dedi.