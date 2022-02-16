banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!

Can dostları için yeni beslenme noktaları oluşturuluyor

İnegöl Belediyesi, kırsal bölgelerde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanları oluşturuyor. 7 noktada aktif hale gelen beslenme noktasında inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, hayvanseverlerin de bu alanlara yiyecek bırakabileceğini ifade etti.

BURSA 16.02.2022, 15:49
Can dostları için yeni beslenme noktaları oluşturuluyor

İnegöl Belediyesi, kırsal bölgelerde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanları oluşturuyor. 7 noktada aktif hale gelen beslenme noktasında inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, hayvanseverlerin de bu alanlara yiyecek bırakabileceğini ifade etti.

Şehirde yaşayan her canlı üzerinde sorumluluk hissederek bu düşünceyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı. Can dostları için şehrin belli bölümlerinde bulunan beslenme noktalarına yeni beslenme ve barınma noktaları ilave edildi. Kırsal bölgelere yakın noktalarda 10 adet barınma ve beslenme noktası oluşturulması için çalışma başlatıldı. Kurşunlu bölgesinde 2 adet, Tahtaköprü-Domaniç yolu üzerinde 2 adet, Boğazköy barajı mevkiinde 2 adet ve Yeniceköy bölgesinde 1 adet olmak üzere 7 nokta oluşturuldu. Diğer 3 nokta için de çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte Boğazköy barajı mevkiindeki barınma ve beslenme noktasını yerinde inceledi. Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi ve çok kıymetli ilçe halkımız hayvanseverlik noktasında gayet bilinçli ve bu konuda da her geçen gün bu bilincin daha iyi bir noktaya taşınması adına gayret içerisinde. İnegöl Belediyesi olarak yine bu konudaki ilgili komisyonumuz, daire müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız ile bu konuda daha neler yapabiliriz noktasında çalışma yapıyoruz. Biz bunların 10 ayrı noktada konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma başlattık” dedi.

Güvenli ve sağlam barınma alanları oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Bu alanlarda düzenli olarak 8-10 can dostumuzun barınabileceği, soğuktan korunabileceği ve yiyecek ihtiyacını karşılayabileceği yapılar. Güvenli ve sağlam bir yapı. Tek giriş çıkışı bulunan bir barınma alanı. Doğal ortam içerisinde bu yapılar oluşturuluyor. Bildiğiniz gibi temizlik hizmetleri kapsamında tüm şehirde bireysel çöp konteyneri dağıtımları oldu. Bundan kaynaklı olarak da artık evsel çöplerimiz artık kovaların içerisinde. Tüm sokak canlılarımızın da bu anlamda kendilerine yiyecek arayacak alan bulamadıklarını görüyoruz. Aslında en başından bunu düşünerek bir planlama yaptık. Geçmişte oluşturduğumuz beslenme noktalarına bugün yenilerini ilave etmiş oluyoruz. Burada gerçekten bir konut sağlamlığında künkleri kullanıyor olacağız. Bu yapıları Kurşunlu bölgemizde, Tahtaköprü-Domaniç yolu üzerinde, yine Boğazköy barajı mevkiinde ve kırsal alanlarda ve Yeniceköy mahallemizin kırsal bölgelerinde beslenme noktalarını oluşturuyoruz. Hayvanseverlerimiz de buralara gelerek besleme yapabilirler. Bizler kadar can dostlarımızın da yaşam hakkı var. Onlar da can taşıyor. Barınma ve rehabilitasyon merkezimizde de yine can dostlarımızın tedavileri, aşıları, kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Bu çalışmada da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11