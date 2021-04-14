Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine ‘mahalle gönüllüsü’ olarak katılan vatandaşlar, ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde gönüllü temizlik çalışması yaptı.

Gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi, gönüllü çalışmaların yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bursa Mahalle Gönüllüleri hareketi çığ gibi büyüyor. Kısa bir sürede bini aşan bir hizmet ordusuna dönüşen mahalle gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi, 65 yaş üstü vatandaşların tek tek evde ziyaret edilmesi; okullara mini spor salonları kazandırılması gibi projelerin ardından şimdi de camilerin temizliği için kolları sıvadı. Yıldırım İlçesi sınırlarındaki Kaplıkaya ve Huzurlar Camileri, Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllüleri tarafından tepeden tırnağa temizlendi.