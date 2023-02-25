ÇAK ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen birçok ili etkileyen 7.7 ve 7.6 iki depremin ardından bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetine katılan Çelebi Mehmet Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK) Bursa’ya döndü.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Bursa olarak 2 yıl önce kurulan ve AFAD’dan eğitimlerini tamamlayan ÇAK ekibi 10 günlük Kahramanmaraş arama kurtarma faaliyetlerini ve yaşadıklarını Abdal Kültür Merkezi’nde anlattı.

26 kişilik ekip ile depremin en çok hasar verdiği yerlerden biri olan Kahramanmaraş merkezde AFAD koordinasyonunda Rusya ve Panama ülkelerinin arama kurtarma ekipleriyle birlikte yürüttüklerini çalışmaları anlatan ekip lideri Mustafa Altay 7’si canlı olmak üzere 60 kişiyi enkazdan çıkardıklarını dile getirdi.

Bursa İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Ali Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda Kahramanmaraş’ta kurdukları lojistik deposu ve aşevi hakkında bilgi verdi Bu aşamada destek olan ve emek vereb herkese teşekkür etti.