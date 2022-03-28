Büyükşehirli sporculardan 10 madalya

26-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Ligi Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen seçmeler sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 5 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 10 madalya kazanmayı başardı. Büyük heyecanın yaşandığı Anadolu Yıldızları Ligi Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Ecrin Zeynep Geyik cirit atmada 35,77’lik derecesiyle, Sümeyyenur Şirin gülle atmada 11,90’lık derecesiyle, Hiranur Bayraktar 60 metre yarışında 8,15’lik derecesiyle, Beyzanur Hasanoğlu 80 metre yarışında 10,88’lik derecesiyle, Nagehan Sümer yüksek atlamada 1,50’lik derecesiyle altın madalya kazanmayı başardı.

Geniş katılıma sahne olan organizasyonda Büyükşehir Belediyesporlu Birsen Kuşoğ gülle atmada 10,50’lik derecesiyle, Başak Özgür Yüksek atlamada 1,43, uzun atlamada ise 4,38’lik derecesiyle ikinci olurken, Fatma Can yüksek atlamada 1,34’lik derecesiyle, Ceylin Algül ise uzun atlamada 4,25’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.