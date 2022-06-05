Büyükşehirle yaza merhaba

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ şenliği, binlerce çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Büyükşehir’le Yaza Merhaba’ şenliği, binlerce çocuğun ve ailelerinin unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı. Tüm gün süren etkinliğe Bursa’nın her yerinden gelerek katılan aileler, çocuklarıyla birlikte renkli bir hafta sonu geçirdi. Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu ile çizgi atölyesine katılan çocuklar, alana kurulan ‘Dublaj Kutusu’na da girerek eşsiz bir deneyim yaşadı. Profesyonel ses kayıt stüdyosuna giren çocuklar, Kral Şakir’in dünyasına kendi sesleriyle dahil oldu. Kral Şakir bölümlerinden seçtikleri bir karakteri seslendiren minikler, kendi sesleriyle görüntülerinin kurgu sürecinde yer alma fırsatı da buldu. Atlı karınca ve şişme oyun alanlarında yaz tatili öncesi doyasıya eğlenen çocuklar, yüz boyama, parkur yarışmaları, resim ve balon atölyeleri, animasyon, dans, kukla, Karagöz ve Hacivat gösterileriyle eğlence dolu bir gün geçirdi. Zumba dansıyla enerjilerini atan minikler, DJ ve perküsyon şovlarıyla da yerlerinde durmayarak eğlendi.

Ayrıca etkinlik alanında satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilişim Sınıfı’ projesine destek amacıyla kullanılacak. Unutamayacakları bir hafta sonu geçiren aileler ve çocuklar, tüm gün boyunca çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de çocukların coşkusuna ortak oldu. Alandaki çocuklarla sohbet eden Çelik, pandemi sebebiyle iki senedir özlemi duyulan şenliklere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğinin müjdesini veren Çelik, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için bu tür etkinlikleri daha fazla düzenleyeceğiz. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımız tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ şenliğine olan katılım bizleri sevindirdi. Binlerce çocuğumuz tüm gün keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Haziran’da FSM Hastane alanında ‘Türk Dünyası’ temalı Çocuk Şenliği’ düzenlenecek. Yine çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Keloğlan, Emiray ve Elif’in Düşleri çizgi film platoları, Bursa’da kurulacak. Ağustos ayında ise ‘Büyükşehir’le 90’lar Festivali’ gerçekleştirilecek. Foto Maraton’un ikincisi de ‘Bursa’nın lezzetleri ve Bursa gastronomi festivali’ teması ile Eylül ayında yapılacak. ‘Sen de bir markasın’ adıyla kişisel marka yönetimi seminerleri de planlanıyor. 10 Eylül’de ise geçtiğimiz yıl 50 bin çocuğun katılımıyla yapılan ‘Büyükşehir Çocuk Şenliği’nin dördüncüsü yine Merinos Parkı’nda düzenlenecek.