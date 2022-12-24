Büyükşehir’den üniversiteye futbol sahası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kazandırılan UEFA standartlarındaki yeni futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa’da altyapıdan kültür sanata kadar birçok alanda projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla geçirebilmeleri adına çalışmalarını da sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak adımları da atan Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ne UEFA standartlarında yeni bir futbol sahası kazandırdı. Proje çerçevesinde, 8 bin 816 metrekare alan üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 105x68 metre ebatlarında sentetik çim saha ve 265 metrekarelik soyunma ve idari bina kazandırıldı. Soyunma ve idari bina içinde ise oynanan ve başlayacak olan takımların kullanımı için 4 ayrı soyunma odası yapıldı. İdari bina içinde soyunma alanlarının yanında lokal, antrenör odaları, yönetici ve teknik odalar, duş, tuvalet gibi birimler yer alıyor.

Uludağ Üniversitesi GSB Yurtları açılışı töreninden sonra futbol sahasının açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, amatör spor kulüp başkanları, muhtarlar ve gençler katıldı.

“Bursa, sporcu fabrikası”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’nin en kalabalık ve en büyük üniversitelerinden birisi olduğunu söyledi. 74 bin civarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, ana kampüse futbol sahası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Futbol sahasının yanında spor merkezi inşaatını da sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, Gençlik Merkezi projesinde de yakın zamanda çalışmayı başlatacaklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bursa’da spor alanında harika yatırımlar yapıldı. Bursa gerçekten bir sporcu fabrikası. Bursa bunun hakkını verecektir. Daha çok Hatice Kübra’lar yetiştireceğiz. Çok daha fazla milli sporcularımız olacak. Ay Yıldızlı bayrağımızı daha çok dalgalandıracağız. Tesisimiz tüm gençlere ve Bursalılara hayırlı olsun” dedi.

“Gençler neredeyse biz oradayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da gençlerin sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bursa’da birçok projelerinin olduğunu ve her birini tek tek gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, ‘durmak yok’ felsefesiyle yeni projeler de hazırladıklarını söyledi. “Gençler neredeyse biz oradayız” diyen Bakan Kasapoğlu, “Bu kampüs 80 bine yakın öğrencisiyle adeta bir ülke nüfusu büyüklüğünde. Bizler Bursa için, Uludağ Üniversitesi için en güzelini yapma gayretindeyiz. Yatırımlar konusunda ciddi gayretler ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Futbol ve diğer branşlarıyla, Türkiye’nin en modern gençlik merkeziyle Uludağ Üniversitesi’nin markasını apayrı bir noktaya getireceğiz. Bu saha tamamen nizami standartlarla yapıldı. Üniversitemizin yanında amatör spor kulüplerine de hitap edecek şekilde yapıldı. Buralar artık sporcularımıza ve gençlerimize emanet. Gençlerimize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adem Doğangün tarafından Bakan Kasapoğlu’na günün anısına plaket verildi. Gençler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Üçevlerspor ve Özlücespor karşılaşmasının santra vuruşunu Bakan Kasapoğlu ve Başkan Aktaş yaptı.