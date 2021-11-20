banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?

Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle

Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde ulaşımı rahatlatacak olan Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu’nda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.

BURSA 20.11.2021, 10:32
Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle

Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde ulaşımı rahatlatacak olan Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu’nda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.

Bursa’nın en çok konuştuğu trafiği sorununun çözümü için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şehrin önemli noktalarında alternatif yol çalışmaları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşehir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin yakınında bulunan bağlantı köprüsünden Armutköy’e dönen yolda çalışmalara geçtiğimiz aylarda start vermişti. Ekiplerin yoğun gayretiyle çalışmaları hızla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu’nu Bursalıların hizmetine açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmete açılan bağlantı yolundaki son durumu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, açılan alternatif yolun bölgeye nefes aldıracağını söyledi.

Yunuseli-Dereçavuş bağlantı yolunda çalışmaların tamamlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen ve hızla büyüyen Bursa’ya yönelik ulaşım yatırımlarının toplu taşımada, raylı sistemlerde. köprülü kavşaklarda ve bağlantı yollarında hızla devam ettiğini belirtti. 140 milyon TL’ye mal olan optimizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve yoğunluğun yaşandığı saatlerde sefer aralığının 2 dakikaya indirildiğini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, otobüs filosunda yüzde 33’lük bir büyüme olduğunu, yüzde 75’inin yenilendiğini anlattı. T1 hattının T2 ile entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, Emek Şehir Hastanesi hattında da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kavşak, akıllı kavşak, yol ve bağlantı çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Kamulaştırmalarda hız kesmiyoruz. Acemler Kavşağı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak yoğunlaşan Yunuseli bölgesini rahatlatacak projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ni Bursa Çevre Yolu’na ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne bağlamaktadır. Bağlantı yolu Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bulunan yerleşim alanları için alternatif ulaşım sağlıyor. 8 metre genişliğinde ve 3400 metre uzunluğunda bir yolumuz. Yaklaşık 3 milyon 400 bin gibi maliyete mal oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, bağlantı yolundaki ilk sürüşü de otomobilin direksiyonuna geçerek kendisi yaptı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6