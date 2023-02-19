Büyükşehir yaralara merhem oluyor

Türkiye genelinden hava ve kara yolu ile gelen tüm yardım malzemelerinin Hatay’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesinin Karaali Mahallesi’nde de depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Depremin yaralarını sarmak için ilk günden beri gece gündüz demeden çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yardımların ulaştırılması noktasında Hatay’da ayak basmadık yer bırakmıyor. Toplama merkezine tırlarla gelen yardım malzemeleri, Büyükşehir ve bağlı iştiraklerin kamyonlarına yüklenerek, Büyükşehir personeli tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor. Sabah saatlerinde 4 kamyon yardım malzemesi ile yola çıkan ekipler, Antakya’nın yaklaşık 5 bin nüfuslu Karaali Mahallesi’nde 600 koli erzak, 100 koli hijyen malzemesi, bin adet battaniye ve bin adet çocuk bezi ile oyuncak dağıttı. Yardım dağıtımları, depremin tüm yaraları silinene kadar devam edecek.

Öte yandan merkezde 3 bölgede konteynerden geçici barınma alanı kurulumu gerçekleştirecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 konteynerin yer alacağı birinci bölgede altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu alana, ilk konteyner pazartesi günü konulacak. Mart ayı ortalarına kadar üç bölgenin de altyapı hizmetleri tamamlanacak ve üretimi tamamlanan konteynerlerin Hatay’a ulaşmasıyla birlikte konteyner kentler oluşmaya başlayacak. Geçici barınma alanlarının ‘içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere’ elektrik ile çevre aydınlatmaları da tamamlanacak ve bu bölgeler ‘sosyal donatılarıyla birlikte’ güvenli yaşam alanları olarak Hataylıların hizmetine sunulacak.