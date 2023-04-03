Büyükşehir personelleri işaret dili eğitimi alıyor
ENGELLİ VATANDAŞLARIN SOSYAL HAYATIN HER ALANINDA AKTİF OLARAK ROL ALABİLMESİ İÇİN FARKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİREN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNE GELEN İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARLA DAHA ETKİLİ İLETİŞİM KURULABİLMESİ İÇİN GÜVENLİK PERSONELİNE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİYOR.
Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili eğitimi veriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimin önündeki engelleri kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimler her hafta Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek.