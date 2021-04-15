Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda başkanlık divanı, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri için seçim yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Başkanlığında yapılan mecliste ilk olarak meclis başkanvekilliği seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oylama Büyükşehir Belediye Meclisi birinci Başkanvekili Ahmet Yıldız ve ikinci Başkanvekili Halide Serpil Şahin oldu. Meclis Asil Divan Katipleri Elif Koç ve Recai Baykan olurken, yedek divan katipliğine ise Abdullah Çalı, Merve Ekmekçi, Semih Türkcan, Samet Uslu seçildi. Encümen üyeliklerine ise Mutlu Keskin, Arif Bayrak, Şaban Fethi Yıldız, Ergül Aydın ve Emin Koçdemir seçildi.

Açık oylama ile yapılan ihtisas komisyonlarına ise AK Parti’den 4, CHP, MHP ve İYİ Parti’den 1’er üye seçildi. Yapılan oylamada ihtisas komisyonları şu isimlerden oluştu:

"Plan Bütçe Komisyonu: Tarık Köse, Abdullah Akşeker, Ali Mersin, Ali Zeybek, Galip Gür, Mustafa Engin Kargılı, Mehmet Temirtaş. İman ve Bayındırlık Komisyonu: Turgay Yel, Murat Evke, Merve Ekmekçi, Aslıhan Köse, Osman Ayradilli, Mahmut Gök, Adnan Akın. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ercan Barutçuoğlu, Kadir Kahraman, İbrahim Aslan, Ayşegül Seyran, Erkan Dönmez, Ahmet Eraslan, Ahmet Koçinalı. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Abdullah Çalı, Recai Baykan, Mihrimah Kocabıyıbık, Nihat Arı, Zafer Yıldız, Faruk Adıyaman, Ferit Gürsoy. Ulaşım Komisyonu: Mürsel Durmaz, Faruk Türe, Samut Uslu, Semih Türkcan, Remzi Çınar, Ayhan Önal, Oğuz Hançer. Hukuk Komisyonu: Hicran Başkök, Hasan Turan, Halil Çakır, Ahmet Yaşar Akbey, Ercan Korkmaz, Mustafa Engin Kargılı, Mehmet Aybars İlhanlı. Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu: Murat Avinç, Ayşegül Seyran, Cemil Demir, Mihrimah Kocabıyık, Şahin Sevinç, Ahmet Eraslan, İsa Söğüt. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Halide Serpil Şahin, Elif Koç, Kadir Kahraman, Hicran Başkök, Asiye Çalışkan, Serhat Savcı, Ferit Gürsoy. Engelliler Komisyonu: Ali Zeybek, Nuray Laçiner, Faruk Türe, Selami Ekeman, Gürkan Esen, Nadir Ünlü, Bülent Mumcu. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Selahattin Külcü, Halil Arslan, Selami Selçuk Türkmen, Selami Ekeman, Hüdrai Demir, Mesut Bedel, Mehmet Kaplan. Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Samet Uslu, Polat Ahmet, Levent Görgün, Murat Demir, Ozan Eroğlu, Osman Durdu, Ersel Kaya."