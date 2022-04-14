Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri için seçim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında yapılan mecliste ilk olarak encümen üyelikleri seçimi için gizli oylama yapıldı. Yapılan gizli oylamada encümen üyeliklerine, Şaban Fethi Yıldız, Abdullah Çalı, Cemil Demir, Ergül Aydın ve Mihrimah Kocabıyık seçildi. Açık oylama ile yapılan ihtisas komisyonlarına ise AK Parti’den 4, CHP, MHP ve İYİ Parti’den 1’er üye seçildi. Yapılan oylamada ihtisas komisyonları şu isimlerden oluştu:

"Plan Bütçe Komisyonu, Tarık Köse, Abdullah Akşeker, Ali Mersin, Ali Zeybek, Galip Gür, Mustafa Engin Kargılı, Mehmet Temirtaş. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Turgay Yel, Murat Evke, Merve Ekmekci, Aslıhan Köse, Osman Ayradilli, Mahmut Gök, Adnan Akın. Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ercan Barutçuoğlu, Kadir Kahraman, Elif Koç, Ayşegül Seyran, Erkan Dönmez, Ahmet Eraslan, Ahmet Koçınalı. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Mutlu Keskin, Recai Baykan, İbrahim Arslan, Emin Koçdemir, Zafer Yıldız, Faruk Adıyaman, Ferit Gürsoy. Ulaşım Komisyonu, Arif Bayrak, Faruk Türe, Samet Uslu, Semih Türkcan, Remzi Çınar, Ayhan Önal, Oğuz Hançer. Hukuk Komisyonu, Hicran Başkök, Hasan Turan, Halil Çakır, Ahmet Yaşar Akbey, Gürkan Esen, Mustafa Engin Kargılı, Mehmet Aybars Yılanlı. Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu, Murat Avinç, Ayşegül Seyran, Abdullah Akşeker, Nihat Arı, Şahin Sevinç, Ahmet Eraslan, İsa Söğüt. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Halide Serpil Şahin, Hicran Başkök, Elif Koç, Mürsel Durmaz, Tayfun Sırman, Serhat Savcı, Ferit Gürsoy. Engelliler Komisyonu, Ali Zeybek, Nuray Laçiner, Levent Görgün, Selami Ekeman, Gürkan Esen, Nadir Ünlü, Bülent Mumcu. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu, Selahattin Külcü, Halil Arslan, Selami Selçuk Türkmen, Selami Ekeman, Hüdayi Demir, Mesut Bedel, Mehmet Kalpan. Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Samet Uslu, Polat Ahmet, Faruk Türe, Murat Demir, Ozan Eroğlu, Osman Durdu, Ersal Kaya."

Nisan ayının ‘Ayın vatandaşları’ da Büyükşehir Meclisi’nde ödüllendirildi. ‘Scracth Cup 2022’ turnuvasında Türkiye şampiyonu olan Karacabey’de Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan Ali Sümer ve öğrencileri Ahmet Burak Burç, Doruk Uyanık ve İlter Durgun’a plaketini Meclis üyesi Nihat Arı verdi.

İnegöl’de bir okulda nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi ‘heimlich’ manevrasıyla hayata döndüren öğretmenler Fırat Koçan ve Özgür Deniz de plaketlerini Meclis üyesi Oğuz Hançer’in elinden aldı. Başkanvekili Ahmet Yıldız, turnuvada şampiyon olarak Bursa gururlandıran öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederken, öğrencilerini tekrar hayata bağlayan öğretmenlere de teşekkür etti.