Büyükşehir gece gündüz sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesindeki altyapı çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Yeniköy Mahallesi’ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarını gece yerinde inceleyen Başkan Aktaş, bölgenin gelecek 80-100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşamayacağını söyledi.

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin de güçlü altyapıya kavuşması amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; geçtiğimiz yıl 17 kilometrelik içme suyu hattı imalatının tamamlandığı Orhangazi’nin yaklaşık 4 bin nüfuslu Yeniköy Mahallesi’nde, şimdi de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarına başlandı. Yeniköy ile Çakırlı’da eş zamanlı başlatılan ve dere inşaatlarını da kapsayan çalışma çerçevesinde Yeniköy’de, 14 bin 500 metre kanalizasyon hattı ve 6 bin metre de yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Bölgenin kısa sürede sağlıklı altyapıya kavuşması için mesai gece gündüz devam ederken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte Yeniköy’de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

“Yeniköy’ü geleceğe hazırlıyoruz”

Yeniköy’ün Orhangazi’nin eski belde belediyelerinden biri olduğunu ve 3500-4000 kişilik nüfusu bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 50-60 yıllık altyapıyı kullanan bölgede sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Yeniköy’de içme suyu hattı imalatı çalışmalarını geçen yıl tamamladıklarını ve 17 kilometrelik hat imalatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Burası Orhangazi’nin büyük yerleşim birimlerinden olmasına rağmen, altyapı yıllardır ihmal edilmiş. Çalışmalara başladık ve yüzde 40’lar seviyesine geldik. Sorunu bitirmek bizlere nasip oldu. Yaklaşık 18-20 milyon TL’lik yatırım sayesinde Yeniköy’de, gelecek 80-100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmayacak. Altyapı çalışmaları sıkıntılıdır ama bittiğinde, bölge halkının rahat hayat süreceği güzel bir ortam hazırlayacağız. Önümüzdeki yıl mayıs-haziran aylarında, ‘asfaltı-kilit parkesi bitmiş’ pırıl pırıl bir Yeniköy’ü hazırlamış olacağız” dedi.