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Büyükşehir devreye girdi, üreticilerin yüzü güldü
Bursa’nın dünyaca ünlü siyah incirinde fiyatların düşmesiyle üzülen üreticiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle yeniden güldü.
BURSA 15.09.2022, 13:55
Bursa’nın dünyaca ünlü siyah incirinde fiyatların düşmesiyle üzülen üreticiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle yeniden güldü.
Sezonu kilogramı 25 liradan açan siyah incir 10 liraya kadar gerileyince Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Tarım A.Ş vasıtasıyla incir alımına başlamıştı. Belediyenin piyasaya girmesiyle birlikte incir fiyatları da yükselmeye başladı. İnciri kilogramı 10 liraya alan ihracatçı firmalar, fiyatı 20 liraya çıkarttı. Artan fiyatlardan dolayı üreticiler, memnun olduklarını belirtti.
Öte yandan, Mustafakemalpaşa’nın Akçapınar köyünde incir festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde en güzel incirler yarışırken, dünyaca ünlü siyah incirin de tanıtımı yapıldı.
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