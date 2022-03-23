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Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarım gelirlerinin artırılması için Büyükşehir, BUSKİ, TARIM A.Ş ve HAGEL olarak adeta 4 koldan tarımsal seferberlik başlattıklarını belirterek, bugüne kadar tarıma 56 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını söyledi. Bursa’nın 10 bin 880 kilometrekare olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bunun yüzde 45’i orman arazisi, yüzde 34’ü tarım arazisidir. Bursa’da sanayi arazisi ise, yüzde 0,8 olarak tespit edilmiştir" dedi.

BURSA 23.03.2022, 16:06
Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarım gelirlerinin artırılması için Büyükşehir, BUSKİ, TARIM A.Ş ve HAGEL olarak adeta 4 koldan tarımsal seferberlik başlattıklarını belirterek, bugüne kadar tarıma 56 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını söyledi. Bursa’nın 10 bin 880 kilometrekare olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bunun yüzde 45’i orman arazisi, yüzde 34’ü tarım arazisidir. Bursa’da sanayi arazisi ise, yüzde 0,8 olarak tespit edilmiştir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda verimin artırılması hedefiyle sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli’, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda yapıldı. Tarım A.Ş, TMMOB, Tarım İl Müdürlüğü, AgriCities, Ziraat Mühendisleri Odası, BEBKA, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Bursa Kent Konseyi fuayene alanına kurdukları startlarda çiftçilere, tarımsal kredi, hibe destekleri ve doğru tarım uygulamaları konusunda bilgi verdi. Gerçekleştirilen panel öncesi salondakilere seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin 84 milyonluk nüfusu, doğal güzellikleri ve tarımsal zenginliklerinin ne kadar büyük bir avantaj olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı. Son yıllarda bütün dünyanın küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve savaşlar sebebiyle büyük bir sınavdan geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii bütün bu gelişmelerin ekonomik, siyasi, toplumsal ve iklimsel sonuçları var. Gelişmiş ülkeler dediğimiz Japonya, Amerika ve Almanya bile bir çıkış yolu arıyor. Dolayısıyla bizim bu noktada eğer biz dünyanın en verimli topraklarına sahipsek bunun kadrini kıymetini bilmekle beraber, gerekeni de yapmalıyız. Dünyadaki son gelişmelerden tarım sektörü de ciddi etkilendi. Buna rağmen ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ciddi bir ilerleme kaydetti. Devletimiz marifetiyle, Cumhurbaşkanımız marifetiyle hem tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin hem hayvancılıkla uğraşan üreticimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklemeler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yani gübre ve benzeri sıkıntılar var. Biliyorum ciddi maliyet artışlarının getirmiş olduğu sıkıntılar var ama açıkçası birilerinin ısrarla tarımsal ürünlerde yakın gelecekte sıkıntıya düşeceğimize dair felaket tellallığı yapması bence çok hoş bir durum değil. Karanlığa küfür etmek çare değil, ışık tutmak lazım. Böyle platformlarda oturup tartışmak, konuşmak, fikirlerinizi söylemek lazım” diye konuştu.

Bursa’nın tarımsal anlamda potansiyelinin yüksel olduğunu ve son yıllar da ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL olarak tabir yerindeyse 4 koldan tarım için seferberlik başlattık. Taviz vermeden her yıl destekleri arttırarak ama sonuçlarını da alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ürün toplama merkezleri, ekipman destekleri, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, ipekböcekçiliği ve arıcılık destekleriyle altyapının yükseltilmesi çabası içerisindeyiz. Fide fidan desteklerinde dönem sonuna kadar 5 milyon fidan desteğini hedef olarak belirledik. Bu destekleri toprak analizleri ile tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Hatır gönülle bu işler olmaz. Yine Tarım A.Ş. ile damızlık vasfını korumuş merinos ırkı koyunlarımızın sübvansiyonlu kredi desteğini sağladık. Yine yaban mersini, ahududu, aronya, çilek ve lavantaya varana kadar fide ve fidan desteklerimiz devam ediyor. Fidan temini yanına çiftçilerimize gübre desteğine de devam edeceğiz. Yine HAGEL vasıtasıyla verdiğimiz destekler var. BUSKİ marifetiyle yaptırdığımız sulama göletleri ve sulama tesisleri var ve bunların sayısını daha da artıracağız. Bu manada bu yılın ve önümüzdeki yılın çok daha yoğun bir yıl olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği hibe destekli projeler, eğitim faaliyetleri, sempozyum, panel, çalıştay ve özellikle gençlerin tarımsal işgücüne katılımı noktasında yaptığımız hamleler var. Bunlar da arttırarak devam edecek. Göreve geldiğimizden bu yana tarım alanına yaklaşık 56 milyon TL değerinde bir yatırım yapılmış oldu” diye konuştu.

Bursa’nın 10 bin 880 kilometrekare olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bunun yüzde 45’i orman arazisi, yüzde 34’ü tarım arazisidir. Bursa’da sanayi arazisi ise, yüzde 0,8 olarak tespit edilmiştir. Kullanılmayan alanlarımız var. Meyvecilikle alakalı çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Ahududu, böğürtlen ve bezelyede Türkiye’de birinci sıradayız. Hayvan varlığı, hayvansal gıdalar, su ürünleri de eklendiğinde, tarımsal üretim değerimiz 11,5 milyar lirayı aşıyor. Bu her geçen gün artıyor" dedi.

Çiftçilik mesleğinin çok itibarlı olduğunu belirten Aktaş, "Bereketli ve asil bir meslektir. Eğer bu iş alın teri ise, anasının ak sütü gibi helaldir bu çiftçilerin yaptığı işler. İnşallah ileride çiftçi bir damadım olur" şeklinde konuştu.

Bu arada etkinliğe Karacabey’in Harmanlı Mahallesi’nden katılan 94 yaşındaki çiftçi Fevzi Akın, bu yaşına kadar geçimini sağladığı tırpanı ile sahneye çıktı. Başkan Aktaş’a ve salonu dolduran davetlilere çiftçilikle geçen bir ömrün hikayesini anlatan Akın, “1948’de askere gittim. Babam 10 lira verdi, annem yanıma yiyeceğimi verdi, yürüyerek Bandırma’ya gittim. Oradan vapurla İstanbul Selimiye kışlasına gittim. 2,5 sene askerlik yaptım döndüm. Elime kırpanı aldım ve o günden beri hayatımı onunla kazandım” dedi.

Program, UÜ. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut’un moderatörlüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı DR. Fevzi Çakmak, BEBKA Genel Sekreteri DOÇ. DR. M. Zeki Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu’nun katıldığı panelle sona erdi.

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