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Büyükşehir, Bursa’yı buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının ve hemşeri derneklerinin bir araya getirildiği ‘Bursa Şehir Buluşmaları’ programının konuğu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala oldu.

BURSA 27.03.2022, 14:33
Büyükşehir, Bursa’yı buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının ve hemşeri derneklerinin bir araya getirildiği ‘Bursa Şehir Buluşmaları’ programının konuğu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala oldu.

Bursa’da alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişiminde önemli sorumlulukları bulunan sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerini bir araya getirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de sergiliyor. Bilgi paylaşımı ve sıkıntıları birinci kaynağından öğrenerek çözüm üretmek amacıyla düzenlenen ‘Bursa Şehir Buluşmaları’ programının, son konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa, şehir protokolü de büyük ilgi gösterdi. Program öncesinde Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bursa Milletvekilleri ve belediye başkanları Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Başkan Aktaş’ın günün anısına tablo hediye ettiği Kurtulmuş, ziyaret sonunda hatıra defterini imzaladı.

“Bursa önümüzdeki süreçte özel başarılara imza atacak”

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihe yön veren bir şehir olduğunu söyledi. Kurucu, öncü ve girişimci özellikleriyle önemli konularda ilklerin yaşandığı bir şehir olduğu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe yön verme misyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Başkan Aktaş, “Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan Bursa, Balkanlardan Kafkaslara ve 80 vilayetten aldığı göçlerle bir Türkiye mozaiğidir. Tarihin her döneminde öncü olan Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Türk dünyasının kültürüne de katkı sunuyor. Türk yurdu olan Bursa’ya, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı çok yakıştı. Bu misyonu bu sene en iyi şekilde taşıyacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bursa, Bursa olduksa ecdadımız kadar göçle şehrimize gelen hemşerilerimizin de katkısı var. Bursa önümüzdeki süreçte çok daha özel başarılara imza atacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, demokrasiyi işletmenin en önemli yollarından birini sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılması olarak gösterdi. Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın milletin hizmet almasına yardım etmek anlamına geldiğini belirten Ala, zamanını ve emeğini toplum için kullanmak anlamına geldiğini dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan herkesi tebrik eden Ala, taleplerini önemsediklerini anlattı.

“Türkiye’nin önlemez yükselişine şahit olacağız”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, her gittikleri şehirde bu tür toplantılar düzenlediklerini hatırlattı. Toplantılarda, salonu dolduran kişilere de söz vermenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, herkesi dinlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan olayların analizini yapan Kurtulmuş, son 15 yıldır vekâlet savaşları adı altında büyük güçlerin ellerini ataşe sokmadan maşalarıyla bölgeleri yeniden dizayn etmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, “Bunun en büyük bedelini ödemiş ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu güçlerin silah, lojistik destek, istihbarat desteği ve kendi başkentlerinde siyasi destek için imkan verdikleri terör gruplarının Türkiye’nin nasıl başına bela olduğunu yaşayarak görüyoruz. Gerilim alanlarının, bütün coğrafyaların tam merkezinde Türkiye yer almaktadır. Bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yoktur. Çok daha bütünleşmiş ve bir arada olmamız gerekiyor. Her birimizin aynı hedefe yönelmesi gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi güçlü bir Türkiye olmalıdır. Zaten Türkiye, önemli bir ivme yakaladı. Yaşanan savaşın Türkiye’nin önderliğinde son bulacağını düşünüyorum. Türkiye’nin önlemez yükselişine de hep birlikte şahit olacağız” dedi.

Türkiye’nin güçlü bir şekilde ileriye gitmesini isteemeyen ve çelme takmak isteyenlerin dün olduğu gibi bugün de olacağını dile getiren Kurtulmuş, bunlara rağmen Türkiye’yi aydınlığa götürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin kendi kökleriyle buluşmasını sağladığını söyleyen Kurtulmuş, “Bunun her alanda pozitif yansımaları olduğunu görüyoruz. Bugün sahip olduklarımızı daha da ileriye götüreceğizdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerine tek tek söz verildi.

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