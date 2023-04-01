Son Dakika
Büyükşehir Belediyespor Bursa derbisinde Hekimoğlu GCT Voleybol İhtisas’a konuk olacak
AXA SİGORTA EFELER LİGİ METİN GÖRGÜN SEZONUNUN 24. HAFTASINDA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, 2 NİSAN 2023 PAZAR GÜNÜ HEKİMOĞLU GCT VOLEYBOL İHTİSAS İLE KARŞILAŞACAK.
BURSA 01.04.2023, 12:36
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 Nisan 2023 Pazar günü Hekimoğlu GCT Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyetle 4. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22 maçta 7 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda saat 15.00’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.