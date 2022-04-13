banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde; Büyükorhanlı çiftçilere yaban mersini ve gojiberry fidanı, yem bezelyesi, slajlık mısır ve tohumluk fasulye dağıtıldı.

BURSA 13.04.2022, 11:58
Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde; Büyükorhanlı çiftçilere yaban mersini ve gojiberry fidanı, yem bezelyesi, slajlık mısır ve tohumluk fasulye dağıtıldı.

Bursa’da nitelikli tarımın yapılmasını ve çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesindeki yetiştiricilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Her zaman çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Büyükorhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa ‘yaban mersini ve gojiberry yetiştiriciliği kursu’ düzenledi. Üreticilerin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmesinin amaçlandığı kursa katılan 22 kursiyere sertifikaları törenle verilirken, 20 yaban mersini fidanı ve 20 gojiberry fidanı da katılımcılara hediye edildi. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAGEL ve Büyükorhan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘yem bezelyesi, slajlık mısır ve tohumluk fasulye’ dağıtım törenine geçildi. Törende 80 kişiye 9 bin 300 kilo yem bezelyesi, 70 kişiye 1530 kilo slajlık mısır, 73 kişiye 1000 kilo fasulye tohumu dağıtıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Başkanvekili Fetih Yıldız, gıda ve tarım konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere desteğini sürdürdüğünü söyledi. Bursa’nın 17 ilçesini de ayrı önemsediklerini belirten Fethi Yıldız, her köşesi farklı zenginliğe sahip bir şehirde yaşadıklarını hatırlattı. Verimli topraklarda üretim yapan herkese destek olacaklarını ifade eden Yıldız, “Kursa katılarak sertifika alan çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Altyapıdan üstyapıya, turizmden kültür programlarına kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında, tarıma ve çiftçiye de destek oluyoruz. Dağ yöresi hiçbir zaman ihmal edilmedi. Bursa’nın en güzide yerlerinden birisidir. Yapılan yardımlar çiftçilerin yüzünü güldürecek ve gelecek nesillere ışık tutacaktır. Lütfen topraklarımıza sahip çıkalım ve değerlendirelim. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize her türlü desteğe vermeye hazırız” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, kurumların uyum içerisinde çalışması neticesinde çiftçilerin getirisi fazla alternatif ürünlerle tanışma fırsatını bulduğunu belirtti. Bu tür çalışmalarla hem ülke ekonomisine hem de bölge halkının kalkınmasına katkı sunacaklarını anlatan Korkmaz, “Eğitimi düzenleyen tüm kurumlara ve katılan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Dağ yöresinde yaşayan insanlara yapılan her destek kıymetlidir. Bölgede yaşayan çiftçilerimiz üretim konusunda istekli. Verimli topraklar en iyi şekilde kullanılarak değerlendirilmeli ve başkalarına satılmamalıdır. Çiftçimize her zaman destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Büyükorhan Kaymakam vekili Furkan Öztürk, kursu düzenleyen ve tohum dağıtımında bulunan kurumlara teşekkür ederek, çiftçileri tebrik etti. Dağ bölgesine sağlanan desteğin önemli olduğunu anlatan Öztürk, çiftçinin nitelikli tarım yaparak bu şekilde daha fazla gelir edeceğini ve daha fazla insanı tarıma yönlendireceğini söyledi. Verilen desteklerin yöre halkına can suyu olacağına inandığını anlatan Öztürk, dağıtılan her ürünün çok değerli olduğuna dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, son dönemde yaban mersini ve gojiberry üretiminde Bursa’nın önemli yol aldığını ifade ederek, kursa katılan çiftçileri tebrik etti. Tarımsal faaliyetlerin başında gelen hayvancılığı geliştirmek için yem desteğinin önem taşıdığını söyleyen Aygül, sağlanan imkanlarla et ve süt üretiminde kalitesinin artacağını ifade ederek, verilen desteğin üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Çiftçiler adına konuşan Özcan Koray Karagöz, uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptığını, 2016 yılından beri çiftçilikle uğraştığını söyledi. Yaban mersini ve gojiberry üretimine ağırlık verdiklerini ve İstanbul’dan Büyükorhan’a üretim yapmak için geldiklerini anlatan Karagöz, dağ yöresinin katma değeri yüksek bu meyveler için çok uygun olduğunu dile getirdi. Ürünleri kooperatif aracılığıyla önemli zincir marketlere sattıklarını belirten Karagöz, üreticiye destek olan herkese teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık