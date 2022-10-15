Büyükorhan’da sosyal yaşam değer kazanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükorhan ilçesine kazandırılacak düğün salonu ve göl manzaralı restoran ilçeye değer katacak. Her iki projeyi de yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dağ ilçelerinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir devreye aldıklarını söyledi.

Bursa’nın 17 ilçesi ile daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan’a değer katacak yatırımların da startını verdi. İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarında genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler, ayrıcalıklı bir tesise dönüştürülüyor. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri çerçevesinde, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Restoran olarak revize edilen tesiste mekanik elektrik ve inşaat imalatları yapılıyor. Tesis tamamlandığında göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

Yine ilçe halkının öncelikleri arasında yer alan düğün salonu talebi de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda; bin 900 metrekarelik parsel alanı üzerine 607 metrekare taban alanlı düğün salonu binası ve bin metrekare çevre düzenlemesi yapılacak. Bina içerisinde düğün salonu alanı, teknik hacimler ve diğer idari alanlar bulunacak.

Büyükorhan çıkarması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir gününü Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerine ayırdı. Orhaneli’ndeki proje inceleme ve açılış törenlerinin ardından öğleden sonra Büyükorhan’a geçen Başkan Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ile birlikte ilk olarak ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen, pide fırınında önlük giyip, pide yapan Başkan Aktaş, daha sonra ise ilçeye yapılacak yatırımlarını yerinde inceledi. İlçeye girmeden önce göl manzarasına sahip ve daha önce olumsuz işler için kullanılan tesisin ayrıcalıklı bir restorana dönüştürüleceğini dile getiren Başkan Aktaş, “İlçe belediyemiz 25 yıllığına yap-işlet-devret ile bu alanın kiralamasını gerçekleştirdi. Şimdi bu binayı Göl Restoran olarak ilçeye kazandırıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla ilgili daire başkanlarımızla birlikte alanı komple inceledik. Buranın gece ışıklandırmalarıyla da dört başı mamur hale getirilmesi noktasında bir çalışmamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl ortalarına doğru hem ilçe halkımızın hem de özellikle Bursa’dan çok sayıda kişinin gelip, dinleneceği keyifli vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz” dedi.

İlçeye kazandırılacak düğün salonu için de ihaleyi yaptıklarını ve hafriyat çalışmalarının başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “İlçe belediye başkanımızdan gelen teklif doğrultusunda burada ilave dükkanlar ve otoparklar yapabilir miyiz diye yerinde inceleme yaptık. Mevcut şartlar dahilinde nasıl revizyona gidebiliriz onunla alakalı planlama yapacağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, gerçekten taş üstüne taş koymanın derdi içerisindeyiz” diye konuştu.