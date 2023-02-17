BUYSAD üyelerinden hazır yemek ve mobil mutfak desteği

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, tek yürek oldu. Binlerce kişi, kurum ve kuruluş, 10 ilde, milyonlarca kişiyi etkileyen depremin yaralarını sarmak için yardıma koştu. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği de (BUYSAD) deprem meydana geldikten kısa süre sonra hızla organize olarak bölgedeki kurtarma ekipleri ve depremzedeler sıcak yemek imkanı sundu.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez yaptığı açıklamada, ilk etapta bölgeye hemen hazır çorba, hazır paket yemek ve kumanya gönderdiklerini, ikinci ve üçüncü gün ise afet bölgesinde mobil mutfaklar kurduklarını söyledi. Başkan Dönmez, “Bursa’nın yanı sıra deprem bölgesi ve yakınlarında da hizmet veren üyelerimiz hiç zaman kaybetmeden mutfaklarını hiç tereddüt etmeden tüm depremzedelere açarak yemek dağıtımına başladı. Hızla koordine olarak bölgeye personel ve ekip ekipman desteğinde bulunduk. Bu afet bize STK’ların ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi” dedi.

Yardımların doğru organize edilmesi için YESİDEF (Yemek Sanayicileri Federasyonu) ile iş birliği yaparak bölgedeki Yemek Sanayicileri Dernekleri ile irtibat kurduklarını belirten Başkan Coşkun Dönmez, iyi bir planlama yaparak bölgeye önce hazır çorba ve hazır paket yemekleri ulaştırdıklarını belirterek, “Çalışmalarımızda bölgedeki deneyimli meslektaşlarımızla koordineli hareket etmeye özen gösterdik. Üye meslektaşlarımız üç bölgede mobil mutfak kurdu. Yine deprem bölgesinde hizmet veren üye firmalarımız mutfaklarından afetzedelere sıcak yemek hizmeti vermeye ve barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı. Planlama çerçevesinde ve AFAD’ın talepleri çerçevesinde, Hatay, Adana ve İskenderun’da felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. İlk hafta ortalama günde 12 bin kap yemek, 20 bin kâse çorba, 5 bin paket hazır yemek ve 10 bin kumanyayı depremzedelere ve yardım ekiplerine sunduk. Halen bölgedeki mutfaklarda her gün 10 bin kap yemek sunmayı sürdürüyoruz. Bu yardımlar, BUYSAD üyelerinin yanı sıra çalışmalarımıza destek veren değerli müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de katkısı ile ihtiyaç olduğu sürece devam ettireceğiz. Bunları yaparken bize destek olan tüm kişi ve kurumlar ile personelimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun Dönmez, deprem bölgesine yemek yardımını endüstriyel yemek sektörünün boynun borcu olarak gördüklerini ve talep gelmesi durumunda faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini de ifade etti.

Türkiye’nin ve Türk insanının böylesine bir felaketin altından, ancak sabırla, dayanışma ile yardımlaşma ruhuyla kalkabileceğine vurgu yapan Dönmez, “Türk insanı, bir kez daha ülkesini, insanını nasıl sevdiğini gösteriyor. Ülkemizin her yerinden, devletimizin öncülüğünde bölgeye adeta yardım yağdırıyor. İnsanlarımız, hem bireysel, hem kurum ve kuruluşlar aracılığı ile depremzedenin yardımına koşarak merhametli yönünü dünyaya gösteriyor. Kimisi, nakdi, gıda, giysi, donanım yardımı yaparak, kimisi kan vererek zor durumdaki kardeşlerinin acılarına ortak oluyor. Bizlerde imkânlarımız ölçüsünde kesintisiz yemek desteği veriyoruz. İnsanlarımızın deprem bölgesine ulaşmak için havaalanına, otobüs terminallerine koşması, bizim bu felaketi göğüsleyebileceğimize olan inancımızı yükseltiyor, umutlarımızı taze tutuyor. Herkesin elinden geleni yaptığı bu süreçte, biz de BUYSAD olarak insanların yemek ihtiyacını zahmetsiz ve hızlı şekilde karşılayacak hazır paket çorba, hazır yemek, kumanya kumanyalar ile ve de kurulan mutfaklarla, ülkemizin, insanımızın yanında olmak istedik. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek. Şunları da eklemek istiyorum. STK’lar çok önemli bir işleve sahiptir. Bu felaket sırasında gerek federasyonumuz YESİDEF, gerekse BUYSAD olarak hızla koordine olduk. Üyelerimiz olan meslektaşlarımızın yanı sıra sektörde faaliyet gösteren tüm endüstriyel yemek sektörü firmaları ilettiğim talepleri anında yerine getirdiler. Bu aynı zamanda BUYSAD’a duyulan güvenin bir göstergesidir.”