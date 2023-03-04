BUYSAD tencere enflasyonunu açıkladı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Şubat ayına ilişkin Tencere Enflasyonu verilerini açıkladı. Başkan Dönmez, 2022 yılı aralık ayını eksi ile kapatan tencere enflasyonunun, 2023 yılı ocak ve şubat aylarında yeniden artışa geçtiğini belirterek, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle fiyatların daha da artmasından endişelendiklerini söyledi. Dönmez, sektörün haziran ayında tarla ürünlerinin çıkması ile rahatlamasını umduklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada önce 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketlerine değinen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle çok büyük bir acılar yaşandığını ve can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi. Başkan Dönmez, “Hepimizin başı sağ olsun. Umarım bu felaketten herkes gerekli dersleri çıkarır. Bundan sonrası için eksiklerimizi görüp tedbirlerimizi alabiliriz. Şunu da ifade edeyim. Endüstriyel yemek sektörü olarak, felaketin hemen ardından bölgeye koşarak elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bizlere ihtiyaç olduğu sürece bölgede olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından BUYSAD’ın verilerine göre ocak ve şubat aylarında oluşan ‘Tencere Enflasyonu’ verilerini paylaşan Başkan Coşkun Dönmez, geçtiğimiz yılın son ayında gıda fiyatlarının yüzde eksi 2.6 oranında gerilemesiyle hazır yemek sektörünün nefes aldığını vurguladı. Ocak ayında asgari ücret artışı kaynaklı girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak gıda fiyatlarının yüzde 9,1 oranında yükseldiğine dikkat çeken Başkan Dönmez, şubat ayında ise fiyat artışının nispeten normal seyrine dönerek yüzde 3,8 gerilediğini bildirdi.

Başta kuraklık olmak üzere dünya ve Türkiye’deki olumsuz gelişmelerin, gıda enflasyonunun düşeceği yönünde ümit vermediğini belirten BUYSAD Başkanı, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle gıda fiyatlarının artmasından endişe ettiklerini de söyledi. Gıda fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektörün endüstriyel yemek sektörü olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Dönmez, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Dünyayı etkisi altına alan pandemi tam sona erdi derken, Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Kuraklık ve enerji maliyetlerindeki tırmanış, hem küresel düzeyde, hem Türkiye’de gıda fiyatlarını uçurdu. Türkiye’nin devreye girmesiyle tahıl koridoru açılarak Rusya ve Ukrayna’dan dünyaya tahıl sevkiyatının başlaması, yaz aylarında tarla ürünlerinin pazara inmesiyle gıda fiyatlarının hız kesmesi, sektörün üzerindeki yoğun baskıyı nispeten hafifletmişti. Bu gelişmelerle geçen yıl aralık ayında yüzde 2,6 oranında gerileyen gıda fiyatları, sektörün nefes almasını sağlamıştı. Ancak ocak ayında yeniden yüksek düzeyde gerçekleşen gıda enflasyonu, sektörün geleceğe umutla bakmasını ne yazık ki engelliyor. Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketi ve yaklaşan Ramazan ayı, gıda fiyatlarını umarım daha fazla tetiklemez. Önümüzdeki sıkıntılı süreci atlatırsak, tarla ürünlerinin pazara ineceği haziran ayında gıda fiyatlarının yeniden düşüşe geçeği de bizi umutlandırıyor.”