BUÜ’nün ihtisas alan sayısı 8’e çıkarıldı

Araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ’Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ yenilendi. Daha önce gıda arzı güvenliği ve otomotiv alanlarında sektörlerle eşleştirilen BUÜ, sağlık, fen-mühendislik ve sosyal bilim dallarını kapsayan yeni ihtisas alanlarına dahil edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Araştırma Üniversiteleri’nin yeni ‘Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ çalışmasını Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği toplantı ile açıkladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından sunumu yapılan yeni programa göre BUÜ’nün 3 temel branşta sürdürdüğü sektörel eşleştirme çalışmaları genişletildi. Önceki yıl 11. Kalkınma Planı çerçevesinde gıda arzı güvenliği başlığında gıda biyoteknolojisi ve hayvan besleme ile otomotiv başlığı altında otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri konularında eşleştirilen BUÜ, sağlıkta klinik araştırmalar (akciğer ve solunum), sosyal (arkeoloji, din bilimleri, eğitim) ve fen-mühendislik (akıllı ve yenilikçi malzeme) alanlarına dâhil edildi. Üniversite toplam 8 stratejik alanda proje odaklı çalışmalar yürütecek.

Açıklanan yeni program hakkında görüşlerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ projesinin kalkınma planlarının hayata geçirilmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Üniversitelerin artık yüksek katma değerli çıktıları olan projeler üretmek zorunda olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Şehirlerin ortak aklı ve bilgi birikimi olarak gördüğümüz üniversitelerin topluma katkı yapan, problemleri çözen, üretimi destekleyen ve insanlığa bilimsel fayda sağlayan projelere imza atması gerekiyor. Araştırma Üniversitesi vizyonu da tam olarak bu hedefe yönelik bir oluşumu bizlere sunuyor. Seçilen 23 Üniversite arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel ve akademik kapasitesi ile kendisine tahsis edilen ihtisas alanlarında bugüne kadar kıymetli çalışmalara imza atmayı başardı. Bugünden itibaren de aynı kararlılık ile elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasına ulaşabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık, Fen/Mühendislik ve Sosyal alanlarda Türkiye’nin en önemli eğitim-öğretim kurumlarına sahip üniversitelerden biriyiz. Akademik kadromuz da donanımı ve deneyimi ile bu başarıda kıymetli bir görev üstlenmiştir. Hep birlikte yeni dönemde paydaşlarımızın sorun ve beklentilerine araştırma odaklı girişimci çözümler aramaya devam edeceğiz. Yeni programın ülkemize, milletimize, üniversitelerimize ve tüm akademik camiaya hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.