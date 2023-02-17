BUÜ’nün gönüllü sağlık ekibi, deprem bölgesinde şifa dağıtıyor

Türkiye’yi sarsan deprem faciasının ardından bölgeye yardıma giden binlerce sağlık personeli yaralılara şifa olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nde görev yapan 23 personel de deprem bölgesine gönüllü olarak giden ekipler arasında yeraldı.

BUÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nde görev yapan 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 yandal araştırma görevlisi, 17 araştırma görevlisi ve 2 hemşire, depremin etkilediği 10 farklı ilde görev yapmaya devam ediyor. Üniversite yönetimi, afetin yaşandığı ilk günden itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ile koordine olarak bölgedeki sağlık personeli ihtiyacına cevap verebilmek adına gönüllülük esasıyla çalışmaya gidebilecek isimleri belirledi. Hazırlık sürecinin ardından bölgeye giderek çalışmalara başlayan sağlık personeli; cerrahi operasyon, ilk yardım ve diğer tüm sağlık hizmetlerinde sorumluluk üstleniyor.

Üniversite yönetiminin paylaştığı bilgilere göre; BUÜ Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Çağlar Ödek,Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih İnecikli, Yandal Araştırma Görevlileri Sibel Baykutve Abdüsselam Genç, farklı birimlerde çalışan araştırma görevlileri Göksel Aydoğan, Ender Ulutaş, Ahmet Kanat, Furkan Tahsin Bolat, İlker Gökay Güney, Burak Büyükpolat, Gizem Gedikoğlu, Tolga Evrim Sevinç, Semih Özmen, Büşra Şimşek Güney, Furkan Yardımcı, Mehmet Ali Şahin, Zeynep Hilal Erdoğan, EhtigadHuseynzade, Muhammed Hüseyin Uçar, Nermin Caferli ve Sevda Cesur ile hemşireler Dilanur Ünver ve Gurbet Kaya, depremin yaşandığı 10 ilde yürütülen sağlık hizmetlerinde gönüllülük esasıyla görevlendirildi.

Afetin ilk gününden itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi olarak büyük bir hassasiyet içerisinde yardım çalışmalarına ellerinden gelen katkıyı verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Olayı duyar duymaz yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bırakarak, devletimizin yetkili kurumları ile koordine olarak yapılması gereken ne varsa katkıda bulunmak için çaba gösterdik. İlk etapta bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemesi toplanması, bunların yetkililere teslim edilmesi ve nakdi yardımların ilgili kurumlara ulaştırılması için çalıştık. Ardından arama-kurtarma ekiplerimizin afet bölgesine sevk edilmesi için görüşmeler yaptık. Ekiplerin gönderilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’müz ve UMKE’nin gönüllü sağlık ekibi talebi için Tıp Fakültemiz ve Hastanemiz bünyesinde bir organizasyon planladık. Bölgeye gitmek için 130 sağlık personelimiz bizlere müracaat etti. Listemizi İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Kurum içerisinden23sağlık personelimiz talep edildi. Her biri 10 farklı ilde son derece kıymetli hizmetler veriyor. Personelimiz başta olmak üzere bölgede çalışmaya devam eden kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah, hepsinden razı olsun” diye konuştu.