BUÜ’den yeni öğrenciler için oryantasyon programı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim-öğretime bu yıl başlayan öğrenciler için geniş bir Oryantasyon Programı başlattı. Yoğun ilginin yaşandığı etkinlikte öğrenci toplulukları da stant açarak faaliyetlerini yeni arkadaşlarına anlatma fırsatı buldu.

BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın desteğiyle hazırlanan programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen katıldı. Etkinlikte Daire Başkanları, birim sorumluları ve akademisyenler de hazır bulundu.

Programın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İnşallah eğitim süreleriniz boyunca nitelikli bir eğitim alacak ve bu eğitimle birlikte mezun olacak, kariyer basamaklarını güçlü bir şekilde tırmanacaksınız. İyi bir eğitim almanın yolu da meraklı olmaktan geçiyor. Merak olmadıkça bilim olmaz, merak olmadıkça gelişme olmaz. Onun için sürekli soru soran, sorgulayan kişiler olmaya gayret edin” diye konuştu.

Memnuniyet oranları yükselmeye devam ediyor

Üniversitenin genel yapısı konusunda da bilgiler veren Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “70 binden fazla öğrencisi, 2 bin 650 akademik personeli, 5 bin civarında idari personeli ve işçisi olan, hastanesi bulunan ve 4 temel alanda eğitim-öğretim yapan büyük bir kurumuz. Adeta bir ilçe veya büyük bir holdinge benziyoruz. Böyle bir üniversiteye öğrenci olarak geldiniz. Şu an Türkiye’nin en kalabalık üniversitesiyiz. Öğrenci sayısı arttıkça memnuniyetin azalacağı düşünülüyor. Ancak sizi temin ederim ki; 3,5 yıl önce göreve geldiğimizde 2019 Temmuz ayında yapmış olduğumuz anketlerde öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 46 oranındayken, hali hazırda yüzde 62’ye çıktı. O yüzden öğrenci memnuniyeti olan bir üniversiteyiz diyorum. Öğrenci bizim velinimetimiz. Burada bizler için bir kazanım söz konusuysa o da öğrencilerimiz sayesindedir. Sizlerin memnuniyetini daha da arttırmak için gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde öğrenci memnuniyeti sıralamasında 2020 yılında devlet üniversiteleri arasında 31. sıradayken 2021 yılında 17. sıraya yükseldiklerini aktaran Rektör Kılavuz; “Çoğu parametrede ise ilk sıralardayız. Tüm üniversiteler arasında ise 30’lu sıralarda yer alıyoruz. Bu elbette yeterli değil. Ancak fırsatlar ve imkânlar açısından bakıldığında ise ciddi bir mesafe aldığımız kanaatindeyiz. 3 yıl önce okulumuza gelen öğrencilerimiz hayata geçirilen projeleri biliyor. Burada yaşanan değişime birebir şahit oldular. Sosyal donatı alanlarını arttırdık, yeni yollar açtık, bisiklet yolları oluşturduk, kafeler ve zincir marketler açtırdık. 4 yıl önce yurtlarımızda 4 bin-4 bin 500 civarında öğrenci kalma imkânına sahipken, şuan itibariyle 11-12 bin öğrenci kalıyor. Biz Kredi Yurtlar Kurumu’na yer verdik ve onlar da yurt yaptılar. Bu büyük bir gelişmedir. Bu yılbaşı itibariyle ben yurtta kalamıyorum diyen tek bir gencimiz olmadı. Türkiye ve Bursa’mız için oldukça sevindirici bir gelişme” dedi.

Öğrenci yemeği 6,5 lira

Yemek ücretlerine de değinen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, en iyi ve en uygun yemeği öğrencilere sağlamaya özen gösterdiklerinin altını çizdi. Kılavuz; “Elbette evinizde annenizin yaptığı yemekler gibi olmayabilir. Ancak şunu bilin ki; Temmuz başında yemek ihalesine çıktık. Yemek başına 26 lira anlaştık. Öğrencilerimize ise 6,5 liradan yemek veriyoruz. Arada kalan 19,50 lirayı üniversite olarak biz karşılıyoruz. Öğrencimiz için feda olsun. Daha kaliteli hale getirmek ve en iyisini sunmak için de hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere dil ve akademik gelişim konusunda da tavsiyelerde bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, son olarak Bursa’da eğitim görmenin büyük bir avantaj olduğuna işaret etti. Kılavuz konuşmasını şöyle tamamladı: “Bursa, Türkiye’nin en önemli sanayi, turizm ve kültür şehirlerinden birisidir. Sanayi anlamında bazen 2. bazen de 3. sırada yer alır. Öğrencilerimiz, staj ve uygulama dersleri anlamında çok geniş bir skalaya sahiptir. Osmanlı’nın ilk başkentidir. Bir kültür ve medeniyet şehridir. Nice bilim adamları, kanaat önderleri burada yatmaktadır. Tam bir medeniyet havzasıdır. Bursa’nın tarihi ve sosyal kimliğini iyi tanımaya çalışın. Öğrencilik hayatınız sadece yurt ve kampüs arasında geçmesin.”