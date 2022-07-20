BUÜ’den yazılım alanında yeni işbirliği

Teknolojik alanda çalışmalar yürüten işletmelere akademik ve bilimsel destek vermeye devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa’nın bu sektörde öncü firmaları arasında yer alan İletişim Yazılım ile işbirliğine gitti. Protokol sayesinde kurumlar birlikte ortak projelere imza atabilecek.

İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu arasında imzalandı. Yürütülen çalışmalar sayesinde YÖK tarafından Araştırma Üniversiteleri arasına seçildiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu çerçevede akademik ve bilimsel projelerin daha fazla üretilmesine odaklandıklarının altını çizdi. Topluma yarar sağlayan ve katma değeri bulunan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bursa’nın bilimsel aklı olma görevimizi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Bu anlamda da toplumun tüm katmanları ile diyaloglarımızı canlandırmak ve işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz. Görev süremiz içerisinde ana hedef olarak bu konuya odaklandık. YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmemiz, en fazla Üniversite-Sanayi işbirliği protokolüne imza atan üniversite olmamız ve yine 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçilmemiz de doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Üniversitemizi kısır döngüden kurtarmak ve daha fazla araştıran, daha fazla üreten ve ihtiyaçlara çözüm üreten bir kurum haline getirme hedefimiz doğrultusunda çok önemli işbirliklerine imza attık. Bugün İletişim Yazılım ile de yazılım sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliklerinin önünü açacak bir protokole imza atıyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu da Bursa Uludağ Üniversitesi ile her zaman deneyim paylaşımına açık olduklarını söyledi. Sektörün köklü işletmelerinden olduklarının altını çizen Tuncer Hatunoğlu, “Üniversitemizle geçmişten gelen bir işbirliği kültürüne sahibiz. Bu işbirliğini daha da geliştirmek, sektörümüz ve üniversitemize değer katacak projeleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Yürüteceğimiz çalışmaların da nihai anlamda ülkemize ve milletimize yarar sağlayacağına inanıyoruz. Kıymetli Rektörümüze ve tüm üniversite yöneticilerimize işbirliği protokolü için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.