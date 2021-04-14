BUÜ’den Teknofest’e 240 öğrenci ve 45 takım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin en büyük bilimsel etkinliklerinden biri olan Teknofest 2021’de 240 öğrenci ve 45 takım ile katılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de paydaş olduğu Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 35 kategori altında bilimsel proje yarışmaları düzenlenecek. BUÜ’de eğitim gören 240 öğrencisinin oluşturduğu 45 takım 17 farklı alanda üniversiteyi temsil edecek.

Yarışmaya katılacak tüm takımları ayrı ayrı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Teknofest’in sadece bir festival değil, ülkenin yerli ve milli kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayan bir program olduğunu vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi ve öğrencileri olarak Teknofest’e özel bir önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi, üniversitemizde de bu etkinliğin özel bir yeri var. Gerek akademisyenlerimiz, gerekse de öğrencilerimiz bu festivalde yer alabilmek, yarışmalarda projelerini anlatabilmek için çalışıyor. Her yıl daha fazla sayıda öğrencimiz ve takımımız yarışmalara başvuruyor. Bu yıl 17 farklı kategoride, 45 takım ile yer alacağız. Toplam 240 öğrencimiz projelerini daha iyi hale getirmek için ter döküyor. Her biri ile kıvanç duyuyoruz. Onlar bizim gurur abidelerimiz olacak. Takımlarda yer alan öğrencilerimize ve onlara danışmanlık yapan tüm akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.