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BUÜ’den Hemşireler Haftası’na özel kutlama

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşireler Haftası sebebiyle düzenlediği panelde emekli olan hemşirelere de teşekkür plaketi takdim etti.

BURSA 11.05.2022, 09:38
BUÜ’den Hemşireler Haftası’na özel kutlama

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşireler Haftası sebebiyle düzenlediği panelde emekli olan hemşirelere de teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Hastane Başhemşiresi Uzm. Hemşire Fatma Düzgün, akademisyenler, idari ve emekli personel ile öğrenciler katıldı. İnsan sağlığının her türlü maddi unsurun üstünde olduğuna işaret eden Kılavuz, "Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözünü unutmamak gerekiyor. Bizler için nefes almak da vermek de ayrı birer nimettir. Allah’a karşı bunun için şükür etmeliyiz. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasına vesile olanlar da sağlık çalışanlarıdır. Başta hocalarımız, hekimlerimiz ve özellikle gününü kutladığımız hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve diğer tüm mesai arkadaşlarımız, hepiniz bizler için kıymetlisiniz. Fakültelerimiz ve hastanemizde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hocalarımızın ve diğer çalışanlarımızın akademik kadro yükselmelerini yapıyoruz. Yeni kadrolarla personelimizi takviye ediyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki 1 ay içinde 25 yeni hemşiremiz daha aramıza katılacak. Aziz, yüce ve ulvi bir görevi icra ediyorsunuz. Meseleye bu açıdan bakıyoruz. Bu vesile ile insanımıza ve bizlere kattığınız her şey için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde mesleğini icra ederken hayatını kaybeden tüm sağlık kahramanlarımızı da rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ise, sağlık hizmetlerinde önemli roller üstlenen, kliniklerde zor bir dönemden geçen hastaların en iyi tedavi hizmeti almalarını sağlayan tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının haftasını kutlayarak konuşmasına başladı. COVİD-19 pandemisinin sağlık sistemlerinin ve sağlıkçıların önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu; “Klinik uygulama alanı olarak bahar döneminde sadece üniversite hastanemizi kullanabildik. Önümüzdeki güz döneminden itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerdeki klinik uygulama alanlarına öğrencilerimizin de çıkmasına dair gerekli girişimleri başlatacağız. Yükseköğretimde her 4 üniversitenin 3’ünde hemşirelik programı bulunmakta ve bu programlara ilgi her geçen gün artmaktadır. Hemşirelik mesleği her geçen yıl daha da değer görmeye devam edecektir. Gelecekte pandemi gibi olağan üstü durumlar, nüfus artış hızı ve yaşam süresinin uzaması sonucu hemşirelerimize daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bilgimize, mesleğimize ve hastalarımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz” dedi.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de, “Hemşirelik mesleği birey, aile ve doktor sağlığının korunmasının ötesinde çok daha geniş kavramları içermektedir. Bu meslek; problem çözme becerisi ve çoklu görev yeteneğine sahip olabilmeyi gerektirmektedir. Hastaların acılarına karşı empati kurabilmesi, etkili iletişim dilini kullanabilmesi, kişisel ve profesyonel davranışları yönlendirecek etik değerlere sahip olması ve detaylara hitap edebilme becerisinin olması da gerekmektedir. İşte bu nedenle bugünlere adapte olabilmemiz ve hemşirelik mesleğini daha ileriye taşıyabilmemiz için; güçlü, ayaklarının üzerine durabilen, akılcı, günün koşullarında daha farklı alanlarda mesleği yüceltebilmek için birlik olunması ve bilginin arttırılması söz konusudur. Hastanemiz içerisine bakıldığında hemen hemen tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin geliştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından BUÜ Hastanesi’nden emekli hemşirelere teşekkür plaketleri sunuldu. Program, ‘Hemşireliğin Geleceğine Yatırım’ paneli ile sona erdi.

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