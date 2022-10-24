BUÜ’den Ali Şir Nevai Üniversitesi’ne akademik destek

Özbekistan’ın Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projeler yürütülmesi adına Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) ziyaret etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ali Şir Nevai Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve Üniversite heyetini ağırladı. Ziyarette Ali Şir Nevai Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Nozliya Normurodova, Dekan Botir Elov, Türkiye Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Osman Mesten’in danışmanı Selman Oruç ile Özbekistan Fahri Konsolos Yardımcısı Sureyyo Khodjoeva, BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay ile UAİK Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Seval Şahin hazır bulundu.

Bursa’nın İslam tarihi için önemli olduğunu vurgulayan Ali Şir Nevai Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov, iki ülke arasında gönül ve dil yakınlığı olduğunu belirterek, bu yakınlığı ikili işbirliğine yansıtma niyetlerinin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sirojiddinov, ‘Türkiye, Türk dünyasının başıdır’ diyerek, küçük bir üniversite olduklarını, BUÜ gibi büyük bir üniversiteden kendilerine rehberlik etmelerini beklediğini aktardı. Rektör Sirojiddinov ayrıca, Özbekistan’ın dil ve din çalışmaları için önemli bir kaynak olduğunun altını çizerek, BUÜ’lü akademisyenlerin kendi üniversitelerinde yürütülecek çalışmalara destek vermeleri çağrıda bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da misafir Rektörün sözlerine atıfta bulunarak, Buhara ile birlikte Bursa’nın İslam tarihinde çok önemli bir yer tuttuklarını aktardı. Rektör Kılavuz, üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve akademisyenler arasındaki bağların güçlendirilmesi adına ortak alanlarda konferanslar düzenlenebileceği dile getirildi.

Toplantıda mutabık kalınan noktalar üzerinden ikili işbirliği anlaşması (MoU) imzalandı.