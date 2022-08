BUÜ’de doluluk oranı yüzde 99,8’e ulaştı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ÖSYM tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre önlisans programlarında yüzde 100, lisans programlarında da yüzde 99,6 yerleşme oranlarına ulaştı. Üniversitenin ortalama doluluk oranı ise yüzde 99,8 oldu.

Öğrenci Dostu Üniversite anlayışı doğrultusunda son 3,5 yıldır faaliyetlerini sürdüren BUÜ; hayata geçirilen yeni yatırımlar, eğitim-öğretim çalışmaları ve modernizasyon projeleri ile öğrencilerin yeniden gözdesi haline geldi. Akademik ve bilimsel başarılar ile adından söz ettirmeye devam eden BUÜ, açıklanan YKS 2022 doluluk oranları ile bu başarısını bir kez daha perçinlemiş oldu. Sonuçlara göre 15 fakülte, 1 yüksekokul ve 15 meslek yüksekokuluna öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İlan edilen kontenjanlara yaklaşık 13 bin öğrenci yerleşti.

“Yeni öğrencilerimizle yolumuza daha güçlü devam edeceğiz”

Üniversiteye gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük bir memnuiyet duyduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2022 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına Önlisansta yüzde 100, Lisansta yüzde 99.6 oranında talep geldi. Ortalama yerleşme oranımız yüzde 99.8 seviyelerine yükseldi. Kayıtlarda da inşallah aynı başarıyı yakalayacağız. Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize müteşekkiriz” mesajını paylaştı. Kayıt heyecanı başlayan tüm öğrencilere seslenen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “YKS yerleştirme sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ailesinin yeni üyeleri oldunuz. Her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Üniversitemize değer katacaksınız. Gelecek hedeflerinize bizimle yürüyeceksiniz. Bizler de bu amaç doğrultusunda daima en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan öğrencilerimizden aldığımız güçle birlikte başarılarımıza başarı katarak yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalarının yanı sıra işbirliği yaptığı kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirmeye devam eden BUÜ’nün ülke geleceğinde söz sahibi olacak binlerce nitelikli birey yetiştirdiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Yaklaşık 50 yıllık akademik ve bilimsel deneyiminin yanında kendisini sürekli yenileyen ve güncelleştiren Üniversitemiz, son yıllarda gençlerin ve ailelerinin ilk tercihleri arasında yer almaya başladı. Yayımlanan rakamlara baktığımızda her yıl artan tercih edilme oranları, yeni açılan programlarımıza gösterilen ilgi, yaptığımız çalışmaların yerinde ve doğru olduğunu gösteriyor. Başarımızın arkasında sahip olduğumuz nitelikli akademik ve idari kadronun olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizden de derslerine odaklanmalarını, Bursa’da okumanın keyfini sürmelerini ve sosyal aktivitelerimize katılım sağlamalarını bekliyoruz. Onların her zaman yanında olacak ve ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayıtlar E-Devlet üzerinden

BUÜ’yeyerleşme hakkı kazanan öğrenciler e-kayıt veya şahsen tercihlerine göre kayıtlarını tamamlayabilecek. 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olan e-kayıt, https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden yapılabilecek.