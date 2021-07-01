BUÜ’de çevre mühendisliğinde sürpriz mezuniyet

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, mezun olmaya hak kazanan 58 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi. Ayrı yumurta ikizleri Büşra ile Burcu kardeşlerin dönem birincisi ve dönem ikincisi olduklarının açıklanması törene damga vurdu.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, çevre felaketleri ile yüz yüze gelmeden önce çevrecilik konusunun pek de önemsenmediğini söyledi. Hayatın bir denge üzerinde devam ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Adaletli olmamız gerekiyor. Canlı, cansız, çevre, toplum veya oluşturulmuş ne varsa hepsine karşı adaletli olmalıyız. Eğer böyle davranırsak, bilgece bir toplum yapısına bürünmüş oluruz. Çevre felaketlerinden sonra görüyoruz ki; çevrecilik bir zorunluluktur. Bilimsel bir gerçekliktir. Marmara’da bugün görülen müsilajın tek nedeni de insanlığın tabiatı hoyratça kirletmesidir. İşte bugün mezun olan gençlerimiz de böyle bir misyon ile hayata başlayacaklar. Yükünüzün ağır olduğunu biliyoruz. Ancak sürdürülebilir bir çevre için sizlerin gayretine ihtiyacımız var” diye konuştu. Rektör Kılavuz, akademisyenlere ve ailelere de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

“Dünyanın çevre mühendislerine ihtiyacı var”

Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise konuşmasında Mühendislik Fakültesi olarak 40 yılı aşan deneyimleri ile eğitim-öğretim çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu; “Öğrencilerimiz, mühendis unvanına ulaşarak önemli bir başarıya imza attılar. Hayata karşı artık daha güçlü olacaklar. Aklın ve bilimin ışığında elde ettikleri bilgileri, çalışma hayatlarında tecrübeye dönüştürecekler. Her birine yeni hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” dedi.Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer de konuşmasında dünyanın çevre mühendislerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Feza Karaer, öğrencilere kendi değerlerinin farkında olmaları tavsiyesinde bulundu.

İkizlerin büyük başarısı

Öte yandan anı belgesi takdim töreninde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aynı bölümde okuyan ikizler Büşra ve Burcu Acel’in dönem birinciliği ve ikinciliğini paylaştıkları açıklandı. İlkokuldan itibaren aynı sınıflarda eğitim görmeye devam ettiklerini açıklayan kardeşler, üniversiteyi birinci ve ikinci bitirmiş olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Büşra ve Burcu, aileleriyle birlikte anı belgelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un elinden aldı. Simge Çağlar isimli öğrenci de dönem üçüncülüğünü elde etti.

Program, öğrencilerin belge almaları, mühendislik yemini etmeleri ve hep birlikte kep fırlatmaları ile sona erdi.