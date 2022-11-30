BUÜ’de 2023 açılışların yılı olacak

Görükle Kampüsü başta olmak üzere, farklı yerleşkelerde başlattığı yatırım çalışmalarında sona yaklaşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2023 yılında çok sayıda akademik ve bilimsel projeyi hayata geçirecek.

Üniversite yönetimi tarafından projelendirmesi bitirilen ve 2022 yılında yapım izni alınarak başlatılan inşaat çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Başta üniversite bütçesinden yapılan laboratuvarlar ve tıp fakültesi yoğun bakım servisleri olmak üzere, diğer devlet kurumları ve hayırseverlerin desteği ile yürütülen projeler olmak üzere çok sayıda yatırımın 2023 yılında açılışı yapılacak.

Yaklaşık 5,5 ay sonra görev süresini tamamlayacak olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, inşaat çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Geride kalan 3,5 yılda onlarca projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin en önemli ve büyük üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni daha aktif ve modern bir hale getirmek amacıyla gerçek bir yaşayan kampüs formatına dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. Yükseköğretim kurumları içerisinde en kalabalık öğrenci nüfusunun kendilerinde olduğunu vurgulayan Rektör Kılavuz; “Üniversitemiz; yoğun öğrenci nüfusu, akademik ve idari personelinin yanı sıra hastanesi ile orta ölçekli bir Anadolu ilçesini andırıyor. Mevcut potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve özellikle öğrencilerimizin kampüs içerisinde ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde tek bir market, kafe veya benzeri sosyal donatı alanı yoktu. Yaptığımız girişimler, planlama ve görüşmeler neticesinde bir market zinciri ilk defa kampüste mağaza açtı. Bir diğeri de kısa süre sonra kapılarını açacak. Tanınmış kahve zincir şubelerini kampüse getirdik. Farklı işletmeler de şube açmaya başladı. Bu sayı her geçen gün artacak. Önceliğimiz gençlerin kampüs içinde kalmaları ve rutin ihtiyaçlarını burada gidermeleridir” diye konuştu.

Yeni yılda açılışlar arka arkaya gelecek

Görev süreleri içerisinde toplumun her kesimi ile yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gerek kamu gerekse de özel sektör temsilcileriyle oluşturdukları yakınlığın Üniversiteye yatırım olarak geri döndüğünü kaydetti. Kampüs içerisindeki yatırımların genel anlamda hayırseverler tarafından karşılandığına işaret eden Rektör Kılavuz; “Hali hazırda kampüsümüzde inşaatı devam eden laboratuvarlarımızdan birisini Bursa Ticaret Borsası, diğerini de A Plas/Ağaoğlu ailesi üstlendi. Diş Hekimliği Fakültesi binamızı ise hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez yaptırıyor. Bunların yanı sıra yine kampüsümüzde yapımı devam eden Organ Nakil Merkezimizi yine başka bir hayırseverimiz Hüseyin Akdemir üstlendi” dedi.

Modern spor kompleksi de hazır olacak

Kampüs içerisinde modern bir spor kompleksi yapıldığını da açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tesis inşaatının tamamlandığında yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonları, oyun alanları ve soyunma kabinlerinin tüm öğrencilere hizmet vereceğini belirtti. Spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür eden Kılavuz; “Öğrencilerimiz için böylesine donanımlı ve modern bir tesise gerçekten ihtiyacımız vardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile görüştük. Yakından ilgilendi ve Bakanlık ile yapılan görüşmelerin ardından projenin temeli atıldı. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Ayrıca Gemlik Kampüsümüzdeki sosyal tesis binamızı da Gemlik Belediyemiz ve bir vakıf yapıyor. Projede sona çok yaklaşıldı. Ziraat Fakültemizde ise ihtiyaç duyulan öğrenci atölye binamızı yine bir hayırseverimiz yapıyor. Tüm bu saydığım projelerin açılış tarihi de 2023 yılı olacak. İnşallah, yeni yılda Üniversitemize kıymetli projeler kazandırmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Hastane yenileme çalışmalarında sona gelindi

Kampüsün çehresini her anlamda değiştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, daha modern ve daha yaşanabilir bir üniversite ortamının sağlanmasına gayret ettiklerini vurguladı. Kılavuz; “Üniversitemizin alt ve üst yapısının günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenmesi konusunda da projelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar kampüs genelinde onlarca yeni ulaşım alanı, bisiklet yolları, peyzaj çalışmaları, alt yapı ve üst yapı yenilemelerini tamamladık. Özlüce giriş kısmında yenilemeleri tamamladık. Bunların yanı sıra en büyük yatırım bütçesini ise Hastanemizin modernizasyonuna ayırdık. Özellikle acil servis ve yoğun bakımlarımızda ciddi bir yenileme ve güçlendirme çalışması ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Önceliğimizi buralara verdik. Yaptığımız çalışmalar ile çok daha modern ve çok daha geniş bir hastane ortamı oluşturduk. Hastane yemekhane ve kafeterya binası inşaatı da hızla ilerliyor. Tüm bunları öz kaynaklarımızın yanı sıra hayırsever iş insanlarımızın çok kıymetli destekleri ile tamamladık. Her birine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin fiziksel görüntüsünün yenilendiğini, akademik ve bilimsel yeterliliğin arttırıldığını belirten Rektör Kılavuz, öğrencilerin yanı sıra akademisyen ve idari personelin de çok daha keyifli bir çalışma ortamına kavuştuğunu ifade etti.