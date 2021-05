BUÜ Ziraat Fakültesi hasat rekoruna koşuyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 2021 yaz mevsiminde ekim/dikim faaliyetlerini tamamladığı bitki ve meyvelerden hasat rekoru bekliyor. Bu yıl için toplam bin 289 dekar alanı işleyen fakülte yönetimi, yüzlerce ton ürün elde etmeyi planlıyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve fakülte yönetimi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’nu ağırlayarak sürdürülen projeler hakkında bilgi verdi. Fakülte sorumluluğundaki alanları gezdiren ve çalışmalar hakkında bilgi aktaran Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim/dikim faaliyetleri tamamladıklarını belirtti. Tarla bitkileri alanında toplam bin 167 dekarlık alana buğday, ayçiçeği, mısır, yonca ve şeker mısırı ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İlhan Turgut, “Fakülte olarak verimli bir bahar sezonunu geride bıraktık. Akademisyenlerimiz ve personelimizle birlikte tamamladığımız ekim dönemi içerisinde tarla bitkileri üretimi konusunda 5 farklı bitkinin ekimini gerçekleştirdik. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurursak, tüm bu çalışmaların sonunda bereketli bir hasat ve önemli bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Bahçe bitkileri üretimi noktasında da devam eden bir işleyişin bulunduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, 122 dekar alan içerisinde başta elma, ayva, armut, incir, şeftali, ceviz ve üzüm olmak üzere çok sayıda meyve ağacının bulunduğunu açıkladı. Bu ağaçlardan her yıl artan bir oranda ürün elde ettiklerini aktaran Prof. Dr. İlhan Turgut, “Meyve üretimi konusunda da ciddi bir tecrübeye sahibiz. Elde ettiğimiz ürün miktarı da yıldan yıla artış göstermeye devam ediyor. Her şeyin olumlu gitmesiyle inşallah bu yılsonunda hasat rekoru kırmayı ümit ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere destek olan üniversite yöneticilerimize, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan akademisyenlerimize ve özveri ile fakültemize katkılar sunmaya devam eden tüm personelimize gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziraat Fakültesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut ve ekibine teşekkür etti. Türkiye’nin en önemli ziraat fakültelerinden birisine sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemizin her fakültesinde özverili ve azimli bir çalışma anlayışının bulunduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Gelecek hedeflerimiz konusunda daha da ümit var oluyoruz. Ziraat Fakültemiz de üniversitemize hem akademik hem de ekonomik anlamda ciddi bir katkı sunuyor. Burada elbette doğru yönetim modeli ve deneyim ön plana çıkıyor. Yürütülen çalışmaların neticesinde de yine önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Katkı sunan ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.