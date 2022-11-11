BUÜ takımlarından TEKNOFEST başvurularında tarihi rekor geliyor

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknolojileri festivallerinden birisi olan TEKNOFEST’in yeni dönem başvuruları 20 Kasım’da sona erecek. Yarışmanın paydaşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Ankara’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda güncel başvuru rakamları açıklandı. 8 Kasım itibariyle çok sayıda başvurunun yapıldığı aktarılan listenin ilk sırasında 143 başvuru ile Bursa Uludağ Üniversitesi yer aldı. Tablonun ikinci sırasında 123 başvuru ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi bulunurken, 3. sırayı da 71 başvuru ile Gazi Üniversitesi aldı. 20 Kasım’da başvuruların sona ereceğinin vurgulandığı toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

“Başarıyı hep birlikte kutlayacağız”

Ulaşılan başvuru sayısının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, başarıda emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti. Rektör Kılavuz, başvuru sürecinin 20 Kasım’a kadar devam ettiğini hatırlatarak; “Mevcut 143 başvuru sayısını çok daha yukarılara çekebileceğimize inanıyoruz. Bu sayı önceki yıla göre neredeyse 2 katı fazla. Verdiğimiz destekler, öğrencilerin ve akademisyenlerin bu yönde teşvik edilmesi de sayının artmasında etkili oldu. Henüz hazırlıklarını bitiremeyen topluluk temsilcilerimiz olduğunu biliyoruz. Onlardan da bir an önce hazırlıklarını tamamlamaları ve başvurularını yapmalarını rica ediyoruz. Yarışmalarda Üniversitemizin adını mümkün olduğu kadar duyurabilmek ve hep birlikte başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.