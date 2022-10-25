BUÜ-Karsan işbirliği otonom araç teknolojilerini daha da ileri taşıyacak

Otomotiv sektöründe Türkiye’nin ve Bursa’nın en önemli firmaları arasında yer alan Karsan ile Bursa Uludağ Üniversitesi(BUÜ), otonom araç teknolojileri üzerinde birlikte çalışma fırsatlarını değerlendirdi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitede görev yapan akademisyenlerle birlikte Bursa Hasanağa Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Karsan fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti. Firmanın ürettiği modelleri inceleyen Üniversite heyeti, Avrupa’nın geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün “şehir içi toplu taşıma” kategorisini kazanarak, “yılın otobüsü” seçilen e-ATA ile birlikte firmanın ürettiği Otonom e-ATAK modelini inceledi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Karsan ile daha fazla ortak proje üretilmesi yönünde istekli olduklarını vurguladı. Firmanın Ar-Ge Merkezi’nin herkes için değerli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Karsan, hem ülkemizin hem de Bursa’mızın göz bebeği kuruluşlarının başında geliyor. Firma ile geçmişten bugüne çok sayıda işbirliği yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin staj ve uygulama dersleri konusunda da bizlere kıymetli destekleri var. Karsan’ın ürettiği ve dünya genelinde öncü konumda bulunan araçları inceleme fırsatı bulduk. Akademisyenler olarak gurur duyduk. Karsan, yüksek teknolojiye sahip araçları ve sürdürdüğü projeleri ile ülkemizi en üst seviyede başarıyla temsil ediyor. Bugün otonom sürüş özelliğine sahip e-Atak otobüsünü de yakından inceleme fırsatı bulduk. Aracın Michigan State Üniversitesi’nde kampüs içerisinde kullanıldığını ve Norveç’in Stavanger şehrinde sıradan bir rotada yolcu taşımaya başladığını öğrendik. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu Karsan yetkililerine ilettik” diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştiren toplantıda hazır bulunan Karsan Ar-Ge Direktörü Barış Hulusioğlu ve Teşvik Yöneticisi Umut Çandır da Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinin arttırılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. BUÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarının öncülüğünde kurulan Otonom Araç Geliştirme Grubu - OTAGG ile araştırma faaliyetlerini beraber yürütmeyi değerlendirebileceklerini belirten Karsan yöneticileri, bu ve benzeri çalışmalar yardımıyla, sektör ve üniversite işbirliklerinin güçlenmesini ve inovatif ürün geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindeki heyet, Karsan’ın üretim sahasını gezdi.