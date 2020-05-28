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BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE AKTİF EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİ SONLANDIRAN COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE HİZMETE AÇTIĞI E-KÜTÜPHANE UYGULAMASINDA ÖNEMLİ BİR REKORA İMZA ATTI.

BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE AKTİF EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİ SONLANDIRAN COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE HİZMETE AÇTIĞI E-KÜTÜPHANE UYGULAMASINDA ÖNEMLİ BİR REKORA İMZA ATTI.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:30
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BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyayı etkisi altına alan ve aktif eğitim-öğretim sürecini sonlandıran Covid-19 salgını nedeniyle hizmete açtığı e-kütüphane uygulamasında önemli bir rekora imza attı.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abone olunarak öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunulan, elektronik kaynaklara (e-dergi, e-kitap, e-tez vb.) uzaktan erişim için sunulan e-kütüphane web portalı salgın sürecinde kullanım rekoru kırdı. Üniversite tarafından 2016 yılında hizmete açılan http://ekutuphane.uludag.edu.tr kampüs dışı erişim sistemi, birebir eğitimlerin sonlandırılmasının ardından mart ve nisan aylarında en yüksek kullanım oranlarına ulaştı. Eğitim-öğretimin uzaktan devam ettirilmesi nedeniyle uygulamaya alınan kampüs dışı erişim sistemi sayesinde BUÜ’lü öğrenci ve akademisyenler evlerinden e-kaynaklara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabildiler. Salgın öncesinde de yoğun olarak kullanılan platform eğitime ara verilen dönemde de kesintisiz hizmet vermeye devam etti.

Uzaktan eğitim e-kütüphane ile devam etti

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, basılı kaynaklarına erişilemeyen ve kütüphanelerin fiziki olarak kullanılamadığı bu dönemde özellikle akademisyenler tarafından platform içerisindeki e-kaynaklardan (e-kitap, e-dergi, makale, tez) öğrencilere ödev vermeye devam edildi. Daire Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde 2016 yılında uygulamaya açılan sistemin aynı yılın Nisan ayında sadece 12 girişin yapıldığını vurgulayarak, bu rakamın 2020 mart ayında 12 bin 510, nisan ayında ise 19 bin 962 sayısına çıktığı bilgisini paylaştı. Başkanlık, 2016 yılının aynı aylarında sadece 17 kaynak inceleme sayısının bulunduğuna işaret ederek, bu rakamın 2020 mart ayında 19 bin 979, nisan ayında da 31 bin 584 olduğunu belirtti. Daire Başkanlığı, sisteme kayıt sayılarının da sadece Nisan ve Mayıs aylarında toplam 2 bin 543’e ulaştığını bildirdi.

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