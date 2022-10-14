BUÜ Hastanesi’ne modern yemekhane

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, Hastane bünyesinde çalışan personelin yararlanması için yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak modern bir yemekhane yaptırıyor. Projenin ilk harcını döken BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, inşaat faaliyetinin 6 ay süreceğini açıkladı.

BUÜ Hastane Yemekhanesi’nin ilk harcının dökülmesi törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, akademisyen, hemşire ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite Hastanesi’nde görev yapan personelin yıllardır modern bir yemekhaneye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Üst kademeden en alt kademedeki görevlinin dahi bu konuda talepte bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bizlere bu konu hakkında malumat aktarılmıştı. Mevcut yeri incelediğimizde gerçekten yeni ve modern bir yemekhanenin ihtiyaç olduğu açıkça görülüyordu. Yönetim olarak diğer sıkıntıları olduğu gibi bu sorunu da çözmemiz gerektiğini düşündük. Plan ve projelendirme çalışmalarını tamamladık. Bugün de temelini atıyoruz. Bu işte emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Maliyeti 11 milyon lira

Yemekhane binası inşaatının tamamen Üniversitenin kendi imkanlarıyla yapılacağını açıklayan Rektör Kılavuz; “Devletimizin maalesef her ihtiyacımıza kaynak ayırması söz konusu olamıyor. Bizler de kendi sorunlarımızı kendi imkanlarımızla gidermeye gayret ediyoruz. Bugün temelini attığımız yemekhanenin toplam kullanım alanı bin 500 metrekare olacak. İki katlı şekilde yapılacak binamızın bizlere maliyeti yaklaşık 11 milyon TL olacak. Binamızı inşallah 6 ay içerisinde tamamlayarak, 2023 Nisan ayında burayı açmış olacağız. Cenab-ı Hakk inşallah yeni binamızda, nezih ve modern bir ortamda yemek yemeği bizlere nasip eder. Üniversitemize, Hastanemize ve tüm personelimize hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, açılış konuşmasının ardından Üniversite ve Hastane Yöneticileriyle birlikte yemekhane inşaatının ilk harcını döken butona bastı.