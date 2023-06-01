BUÜ Hastanesi ziyaretçilerine tütün ürünlerinin zararları anlatıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla özel bir programa ev sahipliği yaptı. Hastane girişinde kurulan stantlarda sigaranın bırakılması için ziyaretçilere çağrıda bulunuldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu, hekimler, asistanlar ve öğrenciler, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle sigaranın zararlarına dikkat çekilen organizasyonda bir araya geldi.

Ziyaretçilere tütün ürünlerinin maddi zararlarının yanı sıra manevi zararlarından da bahseden Rektör Kılavuz; “Kutsal Kitabımız;bir insanın yaşatılması, toplumun yaşatılması demektir diyor. O halde biz, bu zararlı olan ve öldürücüetkisi bulunan tütünden bir kişiyi kurtarabilsek, zamanla tüm toplumu kurtarmayı başarabileceğiz.Yine Kutsal Kitabımızda; ‘Bir toplum kendisini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmez’buyuruluyor. Bu çok net bir ifadedir. Her birimizin bireysel tercihleri var. Bunlar toplumsal tercihedönüşürse, işte o zaman toplum değişir. Herhangi bir kurtarıcı beklemek yerine; öncelikle kendimizibu zarardan korumak, sonra en yakın çevremizden başlayarak, ailemizi, mahallemizdekileri,ilçemizdekileri, ilimizdekileri ve ülkemizdekileri kurtarmak için çabalamalıyız” dedi.

Her yıl 8 milyon insanı etkiliyor

Son yıllarda tütünle mücadelede başarı elde edilmiş olsa daözellikle gençler ve düşük gelirli ülkeler açısından alarm zillerinin çalmaya devam ettiğini vurgulayan Sigara Bırakma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu ise; “Dünya genelinde halen15 yaş üstü popülasyonda 942 milyon erkek ve 175 milyon kadın tütün/sigara müptelası. Her yıl8 milyon insan sigaranın etkilediği kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH, Tüberküloz, solunum yolu enfeksiyonları ve diyabet gibi hastalıklar sonucu ölüyor. Bu ölümlerin 1 milyonu da ikinci el dumana maruz kalmaktan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği BUÜ Hastanesi’nin girişinde açılan stantta Sigara Bıraktırma Polikliniği’nde yürütülen çalışmalar anlatıldı.