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BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET SAİM KILAVUZ VE HASTANE BAŞHEKİMİ PROF. DR. RIDVAN ALİ, ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERE KARANFİL DAĞITTI.

BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET SAİM KILAVUZ VE HASTANE BAŞHEKİMİ PROF. DR. RIDVAN ALİ, ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERE KARANFİL DAĞITTI.

12 Mayıs 2020 Salı 15:41
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BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla hastanede çalışan hemşirelere karanfil dağıttı.

BUÜ Hastanesi’nde görev yapan çalışanlarla tek tek ilgilenen yöneticiler, fedakarca görevlerini yapan hemşirelere hem kolaylıklar diledi hem de karanfil hediye etti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden kat görevlisine kadar hastanemizde çalışan tüm personelimizin kıymetini bu salgın hastalık vesilesiyle bir kez daha anlamış olduk. Özveri ve azim ile son derece hayati bir sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarının tamamı bizler için kıymetlidir. Hemşirelerimizi ise bu özel günlerinde bir kez daha tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise, “Tüm dünyada korona virüs ile mücadele için sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıkları bu günlerde hemşirelerimiz de ön saflarda görev alıyor. Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda hastaya doğrudan ve uzun saatler temas ederek çalışıyor olmaları onları daha da özel kılıyor. Hastanemizde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm hemşirelerimiz mesleki sorumluluklarının bilincinde olarak yapıcı, sağduyulu ve özverili davranışlarını sürdürüyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen topluma verdikleri kaliteli hizmet sağlama sözünü yerine getiriyorlar. Mesleklerinin önemini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladılar. Başhemşirelik olarak her birinize üstün fedakarlıkları nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali ve Hastane Yönetimi, 7 katın tamamını dolaşarak görev yapan tüm hemşirelere karanfil dağıtarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

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