BUÜ Halk Oyunları Grubu, Sicilya’yı kendine hayran bıraktı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Grubu, 17-22 Ağustos tarihleri arasında Sicilya’da gerçekleştirilen ‘23. Gazzare Folklor Festivali’ne katıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan festivalde Yunanistan, İtalya ve Sırbistan’dan da ekipler yer aldı.

BUÜ Halk Oyunları Grubu, organizasyonda 14 erkek, 14 kız, 2 müzisyen ve 1 yönetici olmak üzere 31 kişilik kafile ile yer aldığı festivalde; Artvin, Zeybek, Stilize ve Roman danslarını sergiledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kafile Başkanı BUÜ Öğr. Gör. Nazım Gürak; “Festivalde akşamüstü yapılan kortej yürüyüşlerinden sonra gösterilerimizi sergiledik. Grubumuz halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Diğer ülkelerin hep aynı performansları sergilediği festivalde, Üniversitemiz Halk Dansları Grubu her akşam farklı bir performans sergileyerek, katılan gurupları da kendisine hayran bıraktı. Bunun sonucunda festivale katılan ülkelerin tamamından, önümüzdeki yıl Ülkelerinde yapılacak festivaller için davet aldık” dedi.

Öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi

Sicilya adasındaki festival programı çerçevesinde Cefalu, Sardunya, Lascari, Caltavutura ve Polizzi gibi kentlerde gösteriler yaptıklarını açıklayan Öğr. Gör. Nazım Gürak; “Ağustos ayı sonunda yapılan hasat sonrasındaki eğlenceyi içeren festival ( Fındık Hasadı ) tüm kenti bir araya getiriyor. Süslenen at arabaları ile şehrin içinde turlar düzenleniyor. Festival yerli ve yabancı grupların gösterileri ile son buluyor. Ayrıca Sicilya adasındaki tarihi yerleri gezen öğrencilerimiz, görsel olarak da bilgilerini geliştirdi. Bu festivalde aynı zamanda ülkemizin tanıtımına vesile olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.