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BUÜ 100/2000’de Türkiye birincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 2021 verileri açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), doktora araştırmacısı sayısını 2021’de 205’e çıkararak bu alanda Türkiye birincisi oldu.

BURSA 21.02.2022, 15:13
BUÜ 100/2000’de Türkiye birincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 2021 verileri açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), doktora araştırmacısı sayısını 2021’de 205’e çıkararak bu alanda Türkiye birincisi oldu.

Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük bir önem veren BUÜ Yönetimi, bu alanda yeni kontenjanlar oluşturmak için yaptığı çalışmaların semeresini almaya devam ediyor. 2020 yılında 100/2000 doktora öğrenci sayısını 193’e çıkarmayı başaran BUÜ, 2021 verilerinde ise doktora öğrenci sayısını 205’e yükseltti. BUÜ, açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok Doktora Araştırmacı desteği alan üniversite oldu. BUÜ’yü 200 bursiyer ile Ege Üniversitesi takip etti. Listede 183 bursiyer ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3. sırada yer aldı. Listenin 4. sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi, 5. sırasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi gösterildi.

YÖK Başkanlığı’nın paylaştığı raporda Uluslararasılaşma verileri de yer aldı. Dünyanın yaklaşık 135 ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yapan BUÜ, en fazla yabancı uyruklu öğrenciye eğitim veren 4. üniversite oldu. YÖK’ün 2021 raporuna göre hali hazırda 5 bin 417 yabancı uyruklu öğrenciye sahip BUÜ; Anadolu, İstanbul ve Karabük Üniversitesi’nin ardından 4. sırada yer aldı. BUÜ’yü 4 bin 635 yabancı uyruklu öğrenci ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi takip etti.

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda en fazla öğrenci nüfusuna sahip üniversiteler de açıklandı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı örgün öğretim programları öğrenci sayısı tablosunda üniversiteler ve sahip oldukları öğrenci sayılarına yer verildi. Listenin en başında toplam 69 bin 858 örgün öğrenci sayısı ile BUÜ yer aldı. BUÜ’yü sıralamada 69 bin 616 öğrenci ile Kocaeli Üniversitesi takip etti.

Açıklanan YÖK raporu hakkında değerlendirmede bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, en kalabalık üniversite olmanın yanı sıra en fazla proje oluşturan, uluslararasılaşma faaliyetlerine en fazla katkı veren ve üniversite-sanayi işbirliğini en iyi uygulayan üniversitelerden birisi olduklarına işaret etti. Yoğun öğrenci nüfusunun bir takım zorlukları olduğunu, ancak doğru planlama ve strateji ile bunu avantaja dönüştürmek için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Nicelik bakımından Türkiye’nin en tepesinde yer alıyoruz. Bu yoğunluğu, doğru planlama ve yönlendirme ile nitelikli hale getirmek istiyoruz. Son 2,5 yılda bu anlamda çalışıyoruz. Yavaş yavaş meyvelerini de almaya başladık. Türkiye’nin 100/2000 Doktora Sanayi Projesinde en fazla doktora öğrencisine sahip olan üniversitesi olduk. Uluslararasılaşma hedeflerine en fazla katkı veren 4. üniversitesi olma başarısı gösterdik. Mevcut şartları lehimize çevirmek ve üniversitemizi bir adım daha ileriye taşımak için uğraş veriyoruz. Tüm yönetici kadromuz, akademik ve idari kadromuz bunun için çabalıyor. Öğrencilerimiz de bu anlamda bizlere destek oluyor. Üniversitemizi daha üst sıralara çıkarmak için bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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