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BUTTİM’in 25. yılına özel Karagöz ve Hacivat oyunu

BUTTİM, 25’inci yılında tekstilin başkenti Bursa’nın tarihine de dokunarak hazırlanan Karagöz ve Hacivat gölge oyununun yer aldığı tanıtım filmi ile önemli bir farkındalık ortaya koydu.

BURSA 31.10.2021, 11:13
BUTTİM’in 25. yılına özel Karagöz ve Hacivat oyunu

BUTTİM, 25’inci yılında tekstilin başkenti Bursa’nın tarihine de dokunarak hazırlanan Karagöz ve Hacivat gölge oyununun yer aldığı tanıtım filmi ile önemli bir farkındalık ortaya koydu.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM), kuruluşunun 25’inci yılında merkezin faaliyetlerini Bursa’nın geleneksel kültürünü önemli değerlerinden Karagöz ve Hacivat gölge oyununa yansıttı. Karagöz ve Hacivat’ın memleketi Bursa’da bulunan BUTTİM’in hikâyesinin merkezin tarihine önemli bir soluk getireceğini belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Ticaret merkezimizin ve Bursa’mızın tarihini ele alan tanıtım filmimiz, geçmişi ve geleceği bir araya getirerek, 25 yıllık tarihimizde önemli bir yapı taşı oluşturacak” dedi.

Tekstilin kalbi BUTTİM’in Bursa’nın önemli bir markası olduğunu kaydeden Başkan Sadık Şengül, “Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, tarihte önemli bir yer teşkil eden Bursa’da hizmet veren merkezimiz, uluslararası alanda bir çekim merkezi konumunda bulunuyor. BUTTİM’in tarihi de tıpkı Karagöz ve Hacivat gibi Bursa’ya dayanıyor. BUTTİM olarak 25’inci yılımızda Bursa’nın tarihi ve kültür mirasına katkı sunmayı tercih ederek, Karagöz ve Hacivat karakterlerinin bulunduğu bir tanıtım filmi hazırlamak istedik. Ticaret merkezimizin faaliyetlerinin anlatıldığı Karagöz ve Hacivat gölge oyunu tanıtım filmi, çalışmalarımız, teknik ve fiziki altyapılarımız hakkında izleyicileri bilgilendirir nitelikte. Bu tanıtım filmi vesilesiyle tüm üyelerimize, kat maliklerimize ve çalışanlarımıza BUTTİM’deki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUTTİM’in tekstil sektöründe dünya pazarında kilit rol üstlendiğini de vurgulayan Sadık Şengül, “Ülkemizin sayılı ticaret merkezlerinden olan BUTTİM’in kuruluş amacı ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Küresel salgının izlerini taşıdığımız bu günlerde, hijyenik koşullarda iğneden ipliğe üretimimizi ve satışlarımızı gerçekleştirirken, ülkemiz ekonomisinin kalkınmasını ivmelendirmek amacıyla ilerlemeler kaydediyoruz. Bursa ve BUTTİM, tekstilin başrolleri olarak, dünya pazarında adından söz ettirerek, rekabet ortamını canlı tutuyor. 25 yıldır BUTTİM ailesi olarak hep birlikte emin ve hızlı adımlarla yürüyeceğimize inancım tam” ifadelerini kullandı.

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