BUTGEM’de yaz kursu heyecanı devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM), 8-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz yaz kursları devam ediyor.

BUTGEM, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununa çözüm üretirken, düzenlediği yaz kurslarıyla da geleceğin mühendislerini yetiştirme adına ilk tohumları atıyor. Yaz döneminde aralıklarla gerçekleştirilen kurs programlarının 1. döneminde 8-14 yaş arası yaklaşık 100 çocuk eğitim aldı. Programda telden araba, maket robot, ahşap oyuncak ve origami-kağıt sanatları uygulama eğitimi verildi.

BUTGEM tarafından verilen yaz eğitim programlarıyla çocukların motor kabiliyetlerinin artması, tasarım ve üretim bilincinin oluşması hedefleniyor. Söz konusu eğitim programlarından şimdiye kadar 3 bine yakın kursiyer yararlandı. Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslarda 300 çocuğun eğitim alması hedefleniyor.

Bir haftalık program süresince çocuklara ayrıca, bireysel ve grup çalışması, tasarım bilinci, iş güvenliği kuralları ve proje mantığı konularında bilgiler kazandırılıyor. Saat 09.00-16.00 arasında ve bir hafta yapılacak eğitimler hakkında detaylı bilgiye www.butgem.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.