BUSKİ Hatay’da gece gündüz çalışıyor

Bursa’nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, depremin yaralarını sarmak için Hatay’da da yoğun mesai harcıyor. Bir taraftan Büyükşehir Belediyesi’nce kurulacak konteyner kentlerin altyapısını hazırlayan BUSKİ, diğer taraftan kentin en büyük ihtiyacı olan tuvalet konusuna seyyar tuvaletlerle çözüm üretiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, art arda gelen depremlerle enkaz yığınlarına dönen Hatay’da hayatı normale döndürmek için tüm birim ve iştirakleriyle yoğun çalışma sergiliyor. Özellikle kurulacak konteyner kentlerin altyapısının hazırlanması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için büyük gayret gösteren BUSKİ; Hatay merkezde 38 personel ve 16 araç, İskenderun ilçesinde 10 personel ve 2 araç, Kahramanmaraş’ta da 11 personel ve 4 araçla depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde Gemlik Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentin tüm içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarını tamamlayan BUSKİ, 15 adet çadır kentin içme suyu ve kanal bağlantılarını yaptı, 6 mahallede de şebeke arızalarına müdahale etti.

Öncelik, konteyner kentler

Hatay merkezde önceliği ‘Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak’ konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya veren BUSKİ, toplam 3 bölgede 2 bin konteynerin yer alacağı 110 bin metrekare alanın içme suyu ve kanalizasyon hat bağlantılarını gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 50 adet tuvalet ve duş için su ve kanal bağlantısını gerçekleştiren BUSKİ, seyyar tuvaletlere tankerlerle düzenli olarak su takviyesi yapıyor. İhtiyaç duyulan bölgelere seyyar tuvaletler kuran BUSKİ ekipleri, özellikle konteyner kentlerdeki altyapıyı bir önce hazırlamak için gece gündüz demeden yoğun çalışma sergiliyor.

Kahramanmaraş’ta da depremin ilk gününden itibaren hummalı bir çalışma sergileyen BUSKİ ekipleri, geçici konaklama alanında 258 adet içme suyu bağlantısı yaptı. İçme suyu arızalarına müdahale eden BUSKİ ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelere 36 tanker su takviyesi yaparken, vidanjörle 25 defa çekim gerçekleştirdi.

“Canla başla sahadayız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Hatay’ın Antakya ilçe merkezinde kurulan BUSKİ şantiyesini gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa’nın sağlıklı altyapıya kavuşması için gece gündüz demeden canla başla çalışan BUSKİ ekiplerinin aynı çalışmayı Hatay için de özveriyle sergilediğini belirten Başkan Aktaş, “Öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. BUSKİ olarak Hatay’da konteyner kentlere su ve kanalizasyon bağlantısı yapıyoruz. Yine şehir içindeki patlakların tamirini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 100’den fazla tuvalet ve duşu Hataylıların hizmetine sunduk. Çalışmalar artarak devam edecek. Bursa Büyükşehir olarak sadece Hatay’ın üst yapısında değil altyapısında da önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.