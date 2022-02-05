BUSKİ fatura ödemelerinde büyük kolaylık

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara fatura ödemelerini yapmak için 4500’e yakın noktada hizmet veriyor. BUSKİ Şubeleri, Anlaşmalı Bankalar, Postane ve Ödeme Kuruluşları İnternet Şubesi ve Buskimatik’lerle ödemeler ve işlemler ulaşılabilir ve kolay bir şekilde yapılıyor.

Son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla, hizmet kalitesini daha da yükselten BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların fatura ödeme, EKS kart dolum işlemleri, EKS avans yükleme işlemleri, harcama katılım payı ödemeleri gibi işlemlerini 7 gün 24 saat kolayca yapabildikleri Buskimatik’lere yenilerini ekledi. 2020 yılında 73 olan Buskimatik sayısı yeni ilavelerle 77’ye çıkarıldı. Buskimatik’lerin 23 tanesi nakit ödemeli, 54 tanesi ise banka kartı, kredi kartı ve nakit ödemeli olarak hizmet veriyor.

Teknolojinin sağladığı imkânlarla vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Su ve Kanal İdareleri arasında 2021 yılında ilk olarak e-Buski uygulaması üzerinden uzaktan abonelik işlemlerini başlattıklarını hatırlattı. BUSKİ’nin kaliteli, ekonomik ve ulaşılabilir hizmeti ön planda tuttuğunu ifade eden Başkan Aktaş, "4500’e yakın ödeme noktasına ilave olarak Buskimatik veznelerimizle tahsilat hizmetlerimizdeki alternatifleri çeşitlendirdik. Buskimatikler aracılığı ile vatandaşlarımız, elektronik kartlı sayaçlara (EKS) su kredisi yüklemesi, su avans yüklemesi, su faturası ödemesi, harcamalara iştirak payı ödemesi gibi işlemlerini 7 gün 24 saat boyunca yapabilirler’’ dedi.