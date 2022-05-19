BUSKİ faaliyetlerine meclis onayı

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis yoplantısında görüşülen BUSKİ’nin 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu, 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu ise oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda; Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri hazır bulundu. Meclis üyeleri tarafından sorulan sorulara BUSKİ bürokratları tarafından verilen cevapların ardından oylamaya geçildi.

BUSKİ Genel Kurul Gündemi’ni oluşturan maddelerin tek tek meclis üyelerinin oylarına sunulan toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun “İller Bankası A.Ş.’den altyapı inşaatları için kredi kullanılması ile İller Bankası A.Ş.’den yapım işleri ve malzeme alımları için kullanılacak krediye ilişkin borçlanma onayının verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

BUSKİ’nin 2021 yılındaki faaliyetlerinin ayrıntılarıyla gündeme geldiği Genel Kurul Toplantısı’nda, ilçelerde başlatılan altyapı seferberliği doğrultusunda, birçok ilçenin altyapı ağının yenilendiğine dikkat çekildi. BUSKİ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sevk ve idaresinde yeni yapılacak çalışmalarla, Bursa için en kaliteli hizmetlerin sunulmaya devam edileceği vurgusunda bulunuldu.